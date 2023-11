Chiara Ferragni, il biglietto ritrovato nel trasloco: "Bellissimi ricordi, tipo questo..."

Chiara Ferragni è impegnata con il trasloco nella sua nuova casa e nelle ultime ore, via social, ha mostrato di aver ritrovato in casa un biglietto che le aveva inviato suo marito Fedez.

Chiara Ferragni: la dedica di Fedez

Chiara Ferragni ha condiviso con i fan alcuni degli splendidi ricordi da lei vissuti nella sua vecchia casa a CityLife, che ha visto nascere e crescere i suoi due figli. Nei prossimi giorni lei e la famiglia traslocheranno in un nuovo lussuoso appartamento, e sui social l’influencer ha mostrato per la prima volta un biglietto che avrebbe ritrovato durante il trasloco e che le era stato inviato da suo marito Fedez. “Io sono qua”, era scritto nel messaggio a lei indirizzato dal marito.

“E bellissimi ricordi in giro per la casa tipo questo”, ha scritto l’imprenditrice digitale che, dopo un periodo di crisi, sembra aver finalmente ritrovato la serenità accanto al suo partner. Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più sulla vita della coppia e sul loro trasferimento nella nuova casa, e si chiedono se presto i due aggiorneranno i fan sulla loro nuova vita nell’appartamento. Nel frattempo, sui social, in tanti hanno aspramente criticato gli arredi mostrati da Chiara Ferragni.