Chiara Ferragni, il figlio Leone con lo smalto: "Vuole la manicure come mamma e papà"

Chiara Ferragni ha mostrato via social suo figlio Leone con le unghie colorate e ha spiegato che il bambino (che oggi ha 4 anni) desidera avere la manicure come quella della mamma e del papà.

Chiara Ferragni: il figlio con lo smalto

Chiara Ferragni ha mostrato via social suo figlio Leone con lo smalto per le unghie e ha precisato: “Vuole la manicure colorata come mamma e papà”. La questione ovviamente ha sollevato polemiche in rete che già avevano travolto Fedez quando, in passato, si era mostrato con le sue manicure personalizzate e addirittura aveva sponsorizzato una linea di smalti per le unghie.

Il rapper ha sempre precisato di non fare distinzioni tra maschi e femmine per quanto riguarda certi espedienti di make up e aveva fatto sapere che avrebbe cresciuto i suoi figli rispettando il prossimo al di là del suo genere.

Sulla questione si era espressa anche sua moglie Chiara Ferragni, che aveva sempre lasciato intendere come lei e suo marito lasciassero giocare i loro figli con giocattoli sia da maschi che da femmine (ad esempio Leone ha posseduto una carrozzina o giocattoli “da cucina” fin da quando era piccolissimo). In tanti hanno lodato il comportamento delle due star sui social ma ovviamente al loro indirizzo non sono mancate anche critiche e commenti.

Chiara Ferragni e Fedez replicheranno ai commenti in questione? Al momento sulla questione tutto tace.