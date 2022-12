Chiara Ferragni, il fratello "segreto" raggiunge la famiglia per Natale

Chiara Ferragni e la sua famiglia allargata stanno trascorrendo le vacanze di Natale in montagna.

I fan più attenti hanno immediatamente notato che con loro c’è anche il fratello “segreto” dell’imprenditrice e delle sue sorelle.

I seguaci delle sorelle Ferragni conoscono alla perfezione tutti i membri della loro grande famiglia allargata. E’ per questo che quando nelle condivisioni social spunta il fratello “segreto” le curiosità sono sempre tante. Stiamo parlando del figlio che il signor Marco Ferragni ha avuto dall’attuale compagna.

Il fratellastro di Chiara gioca con Leone

Il fratellastro di Chiara, Valentina e Francesca ha 13 anni ed è nato dalla relazione di papà Marco con l’attuale compagna. Non si tratta di un familiare tenuto nascosto, sia chiaro, ma i fan si divertono a parlare di fratello “segreto“ perché raramente appare nelle foto di famiglia. Generalmente, il 13enne fa la sua comparsa durante le festività. Non a caso, il ragazzino ha trascorso con loro le vacanze di Natale in montagna e si è divertito a giocare con Leone.

Le parole di Chiara sul fratello “segreto”

Lo scorso anno, quando il fratello è apparso per la prima volta sui suoi social, la Ferragni ha chiarito:

“È figlio di mio padre, quindi in realtà è fratellastro. Ma lo considero come se fosse mio fratello”.