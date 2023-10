Chiara Ferragni ha condiviso nelle scorse ore un messaggio semplice e al contempo toccante rivolto a tutte le persone che hanno manifestato vicinanza (virtuale) alla sua famiglia in questi giorni così delicati.

Chiara Ferragni: il primo messaggio social dopo l’operazione di Fedez

Fedez si trova in questi ultimi giorni in convalescenza dopo essere stato operato d’urgenza per due ulcere che gli hanno provocato delle emorragie interne. Secondo i medici che lo stanno seguendo, l’artista potrebbe ora dover restare a riposo per un periodo di tempo variabile che potrebbe durare fino a sei settimane.

Le condizioni dell’artista sono per ora stabili e non destano per fortuna preoccupazione. Chiara Ferragni ha così voluto mandare un messaggio a tutte le persone che di recente hanno inviato a lei e ai suoi familiari dei messaggi di affetto per superare questo nuovo complicato periodo. L’imprenditrice digitale non ha scritto nulla, ma si è limitata a condividere un cuoricino su sfondo nero nelle sue Instagram Stories.

X Factor in forse per Fedez?

Come riporta anche All Music Italia sorge a questo punto spontanea una domanda: ma se Fedez dovesse rimanere in convalescenza per le prossime sei settimane riuscirà a rimettersi in forze per la ripresa dei live di X Factor, in partenza su Sky Uno, il prossimo 26 ottobre? Per questa domanda, almeno per il momento, non c’è una risposta certa.