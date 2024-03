Chiara Ferragni, la dedica inaspettata dopo l'intervista da Fazio: "Per sempre"

A distanza di quasi tre mesi dall’esplosione del pandoro gate, Chiara Ferragni ha accettato di rilasciare un’intervista a Che tempo che fa. Dopo la chiacchierata con Fabio Fazio, l’imprenditrice ha ricevuto una dedica inaspettata.

Chiara Ferragni: dedica inaspettata dopo l’intervista da Fazio

Domenica 3 marzo 2024, Chiara Ferragni è stata ospite di Che tempo che fa. In molti aspettavano la sua intervista, arrivata a quasi tre mesi dall’esplosione del pandoro gate. Eppure, la chiacchierata con Fabio Fazio non ha portato a nulla di nuovo. Domande palesemente concordate e risposte standard, in perfetto stile Ferragni. Le critiche sono arrivate da più parti, anche se guardando il post pubblicato da Chiara si vedono soprattutto cuoricini e complimenti. Una dedica inaspettata ha colpito l’attenzione dei fan.

Chiara Ferragni: la sua famiglia è sempre con lei

Anche se Fedez non è stato al suo fianco durante l’intervista da Fazio, Chiara ha potuto contare sulla sua famiglia, soprattutto sulla mamma Marina Di Guardo e sulle sorelle Francesca e Valentina. E’ stata proprio quest’ultima a farle una dedica inaspettata su Instagram.

La dedica di Valentina Ferragni a Chiara

Valentina, Marina e Francesca hanno accompagnato Chiara da Fabio Fazio. L’hanno sostenuta prima dell’intervista, in camerino, e l’hanno abbracciata appena finita la chiacchierata. La dedica della più piccola delle Ferragni parla chiaro: “Forever“, con tanto di simboli dell’amore e della forza.