Per l'imprenditrice digitale Chiara Ferragni questo periodo non è dei più facili. L'influencer è apparsa in una storia di Instagram postata dal marito Fedez mentre assiste alla recita del figlio.

Nelle scorse ore l’Antitrust aveva inflitto all’influencer e imprenditrice digitale Chiara Ferragni una maximulta di oltre un milione di euro per pratica commerciale scorretta. Si tratta di un brutto colpo arrivato a ridosso del Natale. Attraverso delle Instagram stories l’influencer è apparsa in una storia di Instagram pubblicata dal marito e con lei era presente anche la piccola di casa Vittoria. L’occasione è stata delle più speciali: la recita di Natale del figlio Leone.

Chiara Ferragni, l’influencer assiste alla recita del figlio Leone: le stories su Instagram

Nelle stories di Instagram postate da Fedez, la moglie Chiara Ferragni, che al momento dello scatto indossava un cappellino nero, appare solo per un attimo mentre guarda il figlio esibirsi. In primo piano la secondogenita Vittoria che, come i genitori, è intenta ad assistere alla recita del fratello maggiore. Nella successiva storia la piccola ha raggiunto il fratello Leone sul palco, mentre nella terza foto Leone è sorridente e si trova sul suo seggiolino, in macchina.

“Il macchinario per le cure di Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing si trova in ospedale”

Nella replica che Chiara Ferragni ha postato sui social dopo la multa

fatta dall’Antitrust, l’influencer non ha fatto un passo indietro sulle sue scelte, annunciando che il provvedimento sarebbe stato impugnato “nelle sedi opportune”: “Quella con Balocco è stata un’operazione commerciale come tante ne faccio ogni giorno. In questa, in particolare, ho voluto sottolineare la donazione fatta da Balocco, perché per me era un punto fondamentale dell’accordo. Sapere che quel macchinario che permette di esplorare nuove cure per bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing è lì in ospedale, è quel che più conta”.