Chiara Ferragni, la somiglianza con la sosia è impressionante: "Due gocce d'acqua"

Una ragazza di origine ucraina ha spopolato via social per via della sua incredibile somiglianza con Chiara Ferragni.

Iryna Moryeva, una ragazza di origine ucraina che vive in Italia, ha raggiunto la popolarità su TikTok come sosia di Chiara Ferragni.

Chiara Ferragni: la sosia

Nelle scorse ore sui social una ragazza di nome Iryna Moryeva ha attirato l’attenzione generale su di sé per via della sua straordinaria somiglianza con l’influencer italiana Chiara Ferragni. In uno dei video condivisi su TikTok Iryna indossa gli stessi abiti dell’influencer e ne imita le mosse durante un balletto. In tanti tra i fan dei social hanno stentato a trovare differenze tra le due e in molti hanno taggato Chiara Ferragni tra i commenti al video, sottolineando l’incredibile somiglianza tra lei e la sosia.

“Pensavo fossero entrambe Chiara”, ha scritto qualcuno, mentre un altro ha aggiunto: “È più Chiara di Chiara”, e ancora: “Mi sembrava Chiara stesse duettando con se stessa”. Chiara Ferragni non ha ancora commentato il video e in tanti si chiedono se lo farà.

Chi è Iryna Moryeva

Di Iryna Moryeva si sa solo che sia di origine Ucraina e che abiti in Italia. Anche lei come Chiara Ferragni è un appassionata di moda e abita insieme a suo marito e ai suoi figli.

Non è dato sapere che lavoro svolga o quale sia la sua storia, ma in tanti sono curiosi di saperne di più sul suo conto vista la sua straordinaria somiglianza con la celebre imprenditrice digitale. Iryna non è l’unica sosia dell’influencer e sui social anche Lucrezia Melito Mangilli si è fatta conoscere proprio per via della sua somiglianza all’imprenditrice.