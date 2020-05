Chiara Ferragni ha una giovanissima sosia: si chiama Lucrezia Melito Mangilli ed è una studentessa Udinese.

Chiara Ferragni ha una sosia in tutto e per tutto identica a lei: si chiama Lucrezia Merito Mangilli ed è una giovanissima modella e studentessa della facoltà di Farmacia. Il grande pubblico l’ha conosciuta quando ha sfilato per la prima volta a Ciao Darwin 8 nel 2019, ma sui social a consacrarla al successo è stata senza dubbio la sua somiglianza con la famosissima influencer.

Lucrezia Melito Mangilli, sosia della Ferragni

Occhi blu, lunghi capelli biondi e un fisico alto e longilineo: Lucrezia Melito Mangilli è estremamente somigliante all’influencer Chiara Ferragni, e a Ciao Darwin ha mandato in tilt i telespettatori col suo fisico da urlo e della biancheria intima in pizzo. Studentessa della facoltà di farmacia e indossatrice, sui social è una delle ex partecipanti dello show condotto da Paolo Bonolis più in vista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucrezia Melito Mangilli (@lucreziamangilli) in data: 18 Lug 2019 alle ore 9:14 PDT







Dopo aver sfilato a Ciao Darwin la giovanissima top model ha svelato di essere nata a Udine e che le sue curve sarebbero al 100% naturali: “Vengo da Udine, sono una studentessa e sono orgogliosa di me stessa. Le mie curve sono naturali, non imito nessuno, io sono così come mi vedete”, ha confessato. Non è noto se Lucrezia Melito Mangilli abbia o meno un fidanzato, e anzi sui social – somiglianza con la Ferragni a parte – la modella non ha svelato ulteriori particolari di sé e ha sempre preferito vivere la sua vita privata con estrema riservatezza.