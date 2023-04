Chiara Ferragni, la "sorpresa" su TikTok: occhiaie e trucco sbavato

Si sa, Chiara Ferragni ama apparire sui social in modo perfetto e impeccabile. Eppure, questa volta la nota influencer ha voluto fare una sorpresa inaspettata ai suoi follower presentando un suo simpatico lato inedito. La moglie di Fedez ha postato su TikTok un video in cui la si vede con le occhiaie e il trucco sbavato. Tramite questo gesto, del tutto inaspettato, Chiara ha conquistato l’intero web. Quando si dice l’eccezione che conferma la regola, se pensiamo che la 35enne ama solitamente condividere sui social i suoi splendidi outfit e make-up. Chiara è uno status-symbol, essendo bellissima, ricchissima e talentuosa. Ma non dimentichiamo che anche lei è una ragazza, un essere umano, che ama anche giocare e scherzare.

Chiara Ferragni si mostra al “naturale”

I follower di Chiara Ferragni non sono abituati a vedere l’influencer al naturale, come le altre ragazze. Tuttavia, nelle ultime ore l’imprenditrice ha deciso di mostrarsi, tramite una clip, con il viso “deturpato” dalle occhiaie e dal trucco sbavato. La Ferragni pare infatti essere andata a dormire senza prima struccarsi!

Cosa si vede nella clip?

Il video pubblicato su TikTok mostra inizialmente una Chiara elegantissima pronta per una cena di Gala. Orgogliosa del suo make-up, l’imprenditrice decide di non struccarsi, con l’intento di mostrare il suo trucco anche il giorno successivo. Una volta svegliatasi però la brutta sorpresa: la 35enne non è riuscita a conservare il trucco e alla fine ha deciso di filmarsi di mattina con occhiaie e trucco sbavato!