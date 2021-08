Chiara Ferragni lancia sul mercato il trolley di lusso: prezzo e dettagli

Chiara Ferragni colpisce ancora, l'influencer ha da poco lanciato il trolley di lusso con l'occhio e come al solito già si parla di successo e polemiche

Chiara Ferragni è inarrestabile, l’imprenditrice digitale ha lanciato sul mercato un nuovo articolo, che sta già suscitando i desideri di molti fan, ma sta scatenando anche numerose polemiche per via del prezzo di vendita, giudicato da alcuni troppo eccessivo.

Il trolley di lusso firmato Chiara Ferragni

La nuova collezione del brand ufficiale di Chiara Ferragni si arricchisce di un nuovo e discusso protagonista, ossia il trolley di lusso, lanciato sul mercato dall’influencer digitale e sponsorizzato dalla stessa attraverso il suo profilo Instagram ufficiale.

Anche quest’articolo come praticamente tutti quelli che vengono lanciati sul mercato dall’influencer è stato ampiamente apprezzato da molti fan e al contempo contestato da molte altre persone, che hanno giudicato il costo del trolley troppo eccessivo.

Il trolley di Chiara Ferragni, quali sono le sue caratteristiche

Il Trolley Logomania firmato dal brand di Chiara Ferragni è acquistabile sull’e-commerce ufficiale dell’influencer. Disponibile in tre diverse varianti di colore, ossia nero, blu e rosa, la valigia presenta una finitura lucida e una maxi banda posta centralmente, che contiene l’iconico occhio che caratterizza il brand dell’imprenditrice digitale.

Ad impreziosire il trolley è la firma di Chiara, posta in alto al centro del bagaglio.

L’iconico occhio si trova anche nel rivestimento interno del bagaglio realizzato in tessuto e nella cintura interna. Insomma, un vero e proprio accessorio di stile, che i fan della Ferragni non si lasceranno di certo sfuggire.

Il trolley di Chiara Ferragni, qual è il prezzo?

A far discutere la maggior parte delle persone che hanno mosso critiche nei confronti della Ferragni, in merito al nuovo lancio sul mercato del trolley di lusso, è stato certamente il fattore prezzo.

Per l’acquisto del bagaglio firmato Chiara Ferragni, l’imprenditrice digitale ha stabilito un prezzo di vendita di ben 250 euro, una cifra che sta facendo molto parlare. Su Instagram non sono mancati i commenti polemici come: “Chi se lo può permettere” oppure “È troppo costoso”.

La Ferragni per il momento sembra non abbia intenzione di replicare alle polemiche sul costo del suo trolley e sembra godersi in totale serenità il suo successo lavorativo e l’amore dei figli Leone e Vittoria, ma anche del marito Fedez.

Non resta dunque che attendere che il trolley finisca Sold Out per placare le polemiche attuali e far guadagnare alla Ferragni un nuovo successo imprenditoriale.