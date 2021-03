Chiara Ferragni ha lasciato la clinica di Milano in cui ha messo al mondo la sua seconda bambina, Vittoria Lucia Ferragni.

A due giorni dalla nascita di sua figlia Vittoria, Chiara Ferragni è pronta per lasciare l’ospedale e fare ritorno a casa, dove la bambina potrà incontrare per la prima volta il fratello Leone.

Chiara Ferragni lascia l’ospedale: i dettagli

Più raggiante che mai Chiara Ferragni ha annunciato insieme a suo marito Fedez di aver lasciato la clinica privata dove ha messo al mondo la sua seconda bambina, Vittoria Lucia Ferragni. L’influencer e il marito non vedono l’ora di presentare la loro seconda bambina al fratello maggiore, Leone, rimasto a casa in loro attesa insieme al nonno (padre di Fedez). Per il momento Chiara Ferragni e Fedez si sono limitati a ringraziare i fan che in queste ore hanno fatto loro gli auguri e i complimenti per l’arrivo della bambina, ma la coppia non ha ancora svelato dettagli riguardanti la nascita di Vittoria (avvenuta nel cuore della notte lo scorso 23 febbraio).

Fino all’arrivo della bambina la coppia aveva mantenuto il massimo riserbo sul nome da loro scelto per lei. Non potendo ricevere visite a causa delle norme in vigore per Covid-19, la coppia ha mostrato la bambina ai parenti in “videochiamata” mentre sui social hanno già postato le prime immagine di Baby Vittoria (non senza polemiche da parte degli haters).

La bambina è nata in una clinica privata di Milano dove sarebbe stata usata la “cromoterapia” in sala parto (mediante luci soffuse di colore viola).