Chiara Ferragni non bada a spese: il dettaglio extralusso della nuova casa

Chiara Ferragni ha annunciato via social che la nuovo casa in cui presto lei e la sua famiglia si trasferiranno è pronta, e ha mostrato un dettaglio che ha lasciato a bocca aperta i suoi fan.

Chiara Ferragni: il dettaglio nella nuova casa

Chiara Ferragni non ha fatto segreto di aver fatto realizzare all’interno della sua nuova casa a CityLife ogni tipo di comfort adatto alla sua famiglia e, nelle scorse ore, ha mostrato alcuni dettagli extra lusso dell’abitazione e ha annunciato che essa sarebbe pronta. Attraverso i social l’influencer ha mostrato quelle che saranno le camere da letto dei suoi due bambini e ha fatto sapere che sia Leone che Vittoria avranno i loro bagni privati.

Chiara Ferragni ha anche mostrato ai fan la toilette “padronale”, con tanto di lavandini in marmo e vasca da bagno (che, con tutte le probabilità, sarà quella utilizzata da lei e Fedez). Sui social in tanti tra i fan sono rimasti a bocca aperta per la nuova casa dei Ferragnez ma, ovviamente, c’è anche chi non ha mancato di insultare l’influencer per quello che in molti hanno definito uno “sfoggio di lusso”. In tanti sui social hanno anche criticato l’imprenditrice digitale perché, nonostante il loro patrimonio di lusso, avrebbe scelto di restare a vivere in città e non in una villa privata.