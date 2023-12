Chiara Ferragni non pubblica sui social ma è online: spunta un like

Chiara Ferragni non pubblica sui social ma è online: mette like al padre e p...

Chiara Ferragni non pubblica sui social ma è online: prima mette un like al padre, poi lo rimuove.

Chiara Ferragni non è mai stata assente dai social per così tanto tempo. Non pubblica un contenuto su Instagram dallo scorso 18 dicembre, Ovviamente, il motivo è legato al caso Balocco, che ha letteralmente fatto a pezzi la sua immagine. L’imprenditrice, anche se sembra offline, è online e lo dimostra un like piazzato al padre.

Che fine ha fatto Chiara Ferragni? Dopo il caso Balocco, l’imprenditrice è apparsa su Instagram solo per registrare un video di scuse che non ha fatto altro che alimentare la polemica. Dal 18 dicembre scorso, tralasciando il tapiro di Striscia la Notizia e una mini apparizione in una Stories del marito, è scomparsa. Verrebbe quasi da chiamare Chi l’ha visto, se non fosse per le luci sempre accese del suo super attico milanese, che dimostrano che non si è mai allontanata da casa. Eppure, anche se sembra offline, Chiara è attiva sui social.

Nelle ultime ore, Chiara Ferragni ha piazzato un like su Instagram ad un post condiviso dal padre Marco. L’uomo ha usato i social per fare gli auguri di compleanno alla figlia Valentina, che festeggia 31 anni. L’imprenditrice, forse presa dall’emozione, ha dimenticato per un attimo la sua latitanza dal mondo virtuale e si è lasciata scappare il ‘mi piace’.

Dopo poco, però, Chiara ha rimosso il like al post del padre. Molto probabilmente, la Ferragni si è pentita della mossa social e ha deciso di fare un passo indietro. Questo suo scivolone, però, dimostra che, pur non pubblicando contenuti, la Ferry è online come sempre.