Chiara Ferragni sarà ospite da Fabio Fazio a Che tempo che fa domenica 3 marzo. Sarà l’occasione per parlare degli ultimi scandali che l’hanno travolta e della presunta rottura con Fedez.

Il caso Balocco

Gli ultimi mesi non sono stati certi facili per Chiara Ferragni, travolta da numerosi scandali a partire dal “caso Balocco”. La celebre influencer è ora indagata per truffa aggravata in merito al suo pandoro “Pink Christmas” realizzato in collaborazione con Balocco.

Da lì sono nate nuove indagini: dalle uova di Pasqua Dolci Preziosi fino alla bambola Trudi.

Dopo mesi di astensionismo, da Fabio Fazio l’imprenditrice digitale avrà modo di raccontarsi e dire la sua verità.

La presunta rottura con Fedez

Le ultime voci vogliono che Chiara Ferragni e Fedez si siano definitivamente lasciati. Sembra infatti che il rapper abbia lasciato la loro casa a Citylife domenica e non sia più tornato.

Non solo, ma anche i social di Ferragni sembrano suggerire una rottura. La sua foto profilo è cambiata, non c’è più il marito al suo fianco. Inoltre nella bio del profilo non c’è più spazio per “wife”, ma solo per madre e imprenditrice.