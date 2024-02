Matteo Berrettini è pronto per tornare in campo. Il tennista, nel corso della conferenza stampa, si è messo a nudo: dalla rottura con Melissa Satta al dramma che l’ha tenuto lontano dalla racchetta.

Matteo Berrettini: dalla rottura con la Satta al dramma

Durante la conferenza stampa, Matteo Berrettini ha raccontato la sua rinascita. Per tornare a vedere la luce, ovviamente, ha dovuto attraversare diversi momenti bui, tra cui la rottura con Melissa Satta e il dramma dei problemi fisici. Il tennista ha confermato la fine della storia d’amore, ma ha preferito concentrarsi su di lui. Ha dichiarato:

“Il rientro in campo è imminente. Mi sto allenando, sto molto bene, e forse mi sto concentrando come non mai. Sono stati mesi complicati, non sono riuscito a giocare a tennis e competere. Sono arrivato vicino, ma mai senza giocare veramente. Ho sofferto parecchio”.

Matteo Berrettini: ecco come ha vissuto il dramma degli infortuni

Berrettini ha raccontato:

“Ho accettato meno questa cosa e non riuscivo a spiegarmelo, non riuscivo a sentirmi giocatore e a sentire la competizione. (…) È sempre partito tutto dal corpo. Non sentendomi bene fisicamente, quello che è successo è che mi sono sentito stanco di dover superare questi problemi fisici e sono andato giù. Non ho trovato l’energia giusta, come se avessi esaurito quel serbatoio che mi ha fatto sempre tornare più forte. Non sapevo a cosa aggrapparmi. Le due cose vanno di pari passo. Ora anche gli acciacchi li sento meglio perché sto bene di testa anche”.

La rinascita di Matteo Berrettini

Adesso che il dramma dei problemi fisici è passato, Matteo Berrettini sogna di tornare a giocare ad alti livelli. Ha concluso: