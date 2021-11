Chiara Ferragni, paura per Matilda: “Ci siamo spaventati”

Attraverso i social Chiara Ferragni ha espresso la sua preoccupazione per la cagnolina Matilda.

Chiara Ferragni ha rotto il silenzio in merito alle condizioni del suo cane, Matilda, che in passato è stata operata per un tumore al cervello e per un glaucoma.

Chiara Ferragni: le condizioni del cane

Chiara Ferragni è stata molto preoccupata per il suo cane Matilda, che negli ultimi giorni è stata portata in una clinica veterinaria dopo aver accusato delle convulsioni.

In passato la cagnolina ha avuto un tumore al cervello e l’influencer ha dichiarato di temere che esso si fosse riprensentato, ma per fortuna non è stato così: “Eravamo molto preoccupati che il suo tumore al cervello potesse essere ricomparso perché durante il fine settimana ha avuto delle convulsioni (…) Ma grazie a Dio non ha nulla”, ha dichiarato l’influencer, ringraziando gli specialisti e il veterinario che, nelle ultime ore, si sono presi cura di Matilda.

Per Chiara Ferragni il suo bulldog francese è parte integrante della famiglia e in parte è anche merito di Matilda se lei e suo marito Fedez si sono conosciuti. Il rapper infatti dedicò una strofa di una sua canzone proprio al cane della celebre influencer e quello fu il pretesto per i due per parlare per la prima volta.

Chiara Ferragni: la serie

L’ultimo anno è stato ricco di novità per l’influencer che molto presto, insieme al resto della sua famiglia, sarà su Amazon Prime Video con la serie The Ferragnez.

La serie racconta i mesi in cui Chiara Ferragni era incinta della sua secondogenita, Vittoria, nata lo scorso 23 marzo.

Chiara Ferragni: il lavoro

Le novità dal punto di vista professionale per Chiara Ferragni riguardano anche il suo lussuoso brand: l’influencer ha di recente lanciato sul mercato le sue collezioni di gioielli, di lingerie e di trucchi che, in poche ore, si sono confermate un successo. Anche per suo marito Fedez sembra che il lavoro proceda a gonfie vele: il rapper sta promuovendo il suo ultimo disco, Disumano, ed è stato riconfermato alla conduzione di Lol – Chi ride è fuori.

Durante il 2022 lui e Chiara Ferragni traslocheranno inoltre in una casa più grande e più adatta alle loro esigenze e in tanti tra i loro fan non vedono l’ora di saperne di più (la casa, opzionata di tutti i comfort, si trova a CityLife a Milano).