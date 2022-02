Chiara Ferragni senza slip alla sfilata? Qual è il segreto del “nude look” della influencer

Chiara Ferragni nelle scorse settimane aveva fatto scalpore per la mise con cappotto e calze a rete indossata a Parigi. Qual è il suo trucco.

Non è raro che l’influencer Chiara Ferragni attiri l’attenzione per mise audaci e fuori dagli schemi e il “nude look” con calze a rete e cappotto color panna indossato durante la Paris Fashion Week non è certamente un’eccezione. In molti infatti non avranno fatto a meno di notare come “sotto” non avesse quasi niente.

Eppure dietro a questo effetto “vedo e non vedo” un trucco c’è ed è la stessa imprenditrice a svelarlo attraverso un post pubblicato su Instagram.

Chiara Ferragni era senza slip? Svelato il trucco

La domanda quindi è solo una: ma davvero le parti intime di Chiara Ferragni erano coperte solo dalle calze a rete? La risposta è no. Facendo infatti uno zoom, uno sguardo attento noterà come la zona inguinale fosse coperta da una specie di tanga color carne fatta apposta per creare l’effetto nudo. A ben vedersi questa “chicca” è stata possibile notarla solo con uno sguardo allenato e riproposta senza cappotto proprio come ha fatto l’influencer.

Il segreto si chiama “cerotto copri vagina”

Svelato quindi l’arcano mistero. Il “tanga invisibile” viene più comunemente chiamato copri vagina. Modelle e star spesso lo usano quando si verifica appunto la necessità di creare quell’effetto “vedo e non vedo” tanto sensuale che vediamo in mise succinte o ancora abiti con spacchi ampi e profondi.