Dopo un’accesa discussione che aveva fatto temere il peggio per la loro relazione, Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sembravano aver preso strade separate. Tuttavia, un nuovo scatto del settimanale Chi ha sorpreso i fan, dando un segnale di speranza e facendo pensare che la crisi sia ormai alle spalle. Cosa sta realmente accadendo tra i due?

Chiara Ferragni e Tronchetti Provera: le voci della rottura

Secondo alcune indiscrezioni riportate da Mowmag nei giorni scorsi, Giovanni Tronchetti Provera avrebbe deciso di mettere fine alla sua relazione con Chiara Ferragni. Diverse riviste specializzate hanno parlato della separazione tra l’imprenditrice e il suo compagno, una notizia che sembrerebbe aver suscitato soddisfazione tra amici e familiari, in particolare da parte della madre dell’imprenditore, che non ha mai apprezzato l’esposizione mediatica della Ferragni. Inoltre, ci sarebbero anche i problemi legali che rischiano di minare l’impero costruito dalla Ferragni, che attualmente è sotto processo per truffa. Tuttavia, né la coppia né i loro portavoce hanno confermato né smentito queste voci.

Chiara Ferragni e Tronchetti Provera, crisi superata? L’indizio che fa sperare i fan

Sembrava che l’amore tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera fosse finito. Invece, il distacco li avrebbe fatti riflettere sul desiderio di stare insieme. Dopo un weekend separati, si sono ritrovati e hanno ripreso la loro relazione.

La coppia è stata paparazzata dal settimanale Chi mentre festeggiava la serenità ritrovata con la famiglia di Chiara. Secondo la rivista, la crisi è stata reale, con entrambi separati per qualche giorno, ma la situazione si sarebbe risolta rapidamente, facendo impazzire il gossip.