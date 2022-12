Chiara Nasti rifatta, l'influencer replica alle critiche: "Siete donnette"

Chiara Nasti è finita nuovamente al centro delle polemiche.

A pochi giorni di distanza dal parto del primo figlio, l’influencer napoletana è stata accusata da alcuni fan di essere completamente rifatta. La replica al vetriolo non si è fatta attendere.

Chiara Nasti rifatta: scoppia la polemica

Via Instagram, Chiara Nasti ha pubblicato una foto in cui si mostra con un top rosa parecchio aderente. Lo scatto arriva a pochi giorni di distanza dalla nascita del primo figlio, per cui quasi tutti i fan si sono concentrati sulla ritrovata forma fisica.

Un seguace, però, l’ha provocata un po’, scrivendo: “Quando una è bella al naturale, e si vede“. L’accusa, ovviamente, è quella di essere del tutto rifatta.

La replica di Chiara Nasti

Non a caso, il fan della Nasti ha proseguito: “Il mio commento era ironico. È completamente finta, e secondo me neanche così bella, insignificante… ma ognuno ha i propri gusti ovviamente“. Vista la polemica, Chiara ha deciso di intervenire con una replica al vetriolo:

“Ma perché non dovrei essere naturale ? Siete le classiche donnette che associano le ragazze carine a rifatte… ormai è un mood! L’unica operazione che ho fatto è al seno”.

Le parole di Chiara Nasti non piacciono ai fan

Le parole di Chiara Nasti, piuttosto che spegnere la polemica, l’hanno incrementata. I fan, infatti, non hanno apprezzato la definizione “classiche donnette” e si sono scagliati contro di lei. Tra i tanti commenti, si legge: “Chiara ma perché non ti rifai un po’ il cervello?” oppure “Per non parlare dei filler in faccia per sembrare di porcellana. È chirurgia estetica e lei sostiene di aver fatto solo il seno…

coraggiosamente falsa, ma soprattutto talmente piena di sé da osare anche tacciare le altre donne di essere donnette” o ancora “Ma se sei fatta de porcellana… per una volta taci, poi donnette alle altre? Detto da te una donna con la D maiuscola… vengono i brividi guarda“.