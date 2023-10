"Chiedimi se sono felice": la risposta di Veronica Cozzani a Belen

Belen Rodriguez è tornata a mostrarsi in compagnia di Elio Lorenzoni e sui social sua madre, Veronica Cozzani, sembra averle voluto dare un suggerimento. Belen Rodriguez: la risposta di Veronica Cozzani Secondo indiscrezioni Belen Rodriguez avrebbe attraversato un periodo non facile a seguito del...

Belen Rodriguez è tornata a mostrarsi in compagnia di Elio Lorenzoni e sui social sua madre, Veronica Cozzani, sembra averle voluto dare un suggerimento.

Belen Rodriguez: la risposta di Veronica Cozzani

Secondo indiscrezioni Belen Rodriguez avrebbe attraversato un periodo non facile a seguito della sua rottura da Stefano De Martino e, nelle ultime settimane, la showgirl ha preso le distanze dai social. Nelle ultime ore è stata la stessa Belen a mostrarsi (attraverso le sue stories) durante un soggiorno in montagna in compagnia di Elio Lorenzoni, e in un post condiviso su Instagram ha scritto: “Chiedimi ora se sono felice?”. A risponderle ci ha pensato sua madre Veronica Cozzani, che ha commentato scrivendo: “Si! Questi posti e le cose belle di ogni giorno sono quelle che ti regalano momenti felici! Vivere giorno per giorno!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Più volte mamma Veronica ha preso le difese di sua figlia via social e le è rimasta accanto nei momenti difficili e, nelle ultime settimane, si sarebbe presa cura dei suoi nipoti mentre Belen trascorreva del tempo a Brescia insieme al suo nuovo fidanzato. Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più e si chiedono se in futuro la showgirl argentina romperà il silenzio in merito alla sua storia con Elio o sulla fine del suo matrimonio con Stefano De Martino.