A distanza di 26 anni dalla messa in onda della prima puntata, Ciao Darwin ha definitivamente chiuso i battenti. Quanto hanno guadagnato Paolo Bonolis e Luca Laurenti? Si parla di cifre di tutto rispetto.

Ciao Darwin: quanto hanno guadagnato Bonolis e Laurenti?

Il programma Ciao Darwin, con la conduzione di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, è andato in onda dal 1998 al 2024, per un totale di nove edizioni. L’ultima si è conclusa lo scorso 24 febbraio e l’ex marito di Sonia Bruganelli ha annunciato che il format ha finito la sua corsa e verrà definitivamente abbandonato. Quanto hanno guadagnato lui e Laurenti in questi 26 anni?

Ciao Darwin: i guadagni di Bonolis e Laurenti

Stando ad alcune indiscrezioni, Paolo Bonolis ha incassato 40 mila euro per ogni puntata di Ciao Darwin, mentre il collega Luca Laurenti ‘solo’ 20 mila euro a diretta. E’ bene sottolineare che si tratta di cifre non ufficiali, mai confermate dai diretti interessati.

Bonolis e Laurenti: i guadagni con gli altri programmi

I guadagni citati sopra si riferiscono solo a Ciao Darwin. A questi bisogna aggiungere quelli che Paolo Bonolis e Luca Laurenti incassano per gli altri format che portano in scena, come Avanti un altro. Inoltre, ci sono le varie pubblicità, le ospitate, i libri e qualsiasi altra iniziativa/progetto che coinvolga la loro immagine.