Cimice rosso nera: come allontanarla dalla casa

Un esemplare di cimice rosso nera che si trova in casa, ma è possibile cacciare con rimedi naturali e il miglior dispositivo a ultrasuoni in commercio.

Oltre alla classica cimice verde che tutti conosciamo e che infesta le case in questo periodo dell’anno vi sono anche altri esemplari. Tra questi la cimice rosso nera che si contraddistingue per questi colori che ricordano un po’ la coccinella. Vediamo di scoprire come tenerla lontano da casa e i metodi da usare.

Cimice rosso nera

Siamo abituati a conoscere diversi esemplari di cimici: la verde, l’asiatica o marrone, ma in natura ne esistono altre specie. Tra queste, una delle meno conosciute è la cimice rosso nera che, esattamente come le altre specie, entra in casa. Le dimensioni sono molto simili alla verde, ma presenta un colore rosso con strisce e zampe nere.

È un po’ più piccola dell’altra specie, infatti le sue dimensioni raggiungono gli 8-12 mm. Si nutre di diverse specie selvatiche e coltivate, proprio per questo può causare seri danni alle coltivazioni, alle piantagioni che si hanno nell’orto. In giardino è possibile trovarla in coltivazioni quali carote e sedano eccetera.

Conosciuta anche come cimice carabiniera, proprio per il colore rosso e nero che la contraddistingue. Alcune specie possiedono le ali per volare mentre altre ne sono sprovviste. Si nutre soprattutto di linfa e altre piante. In giardino è possibile trovarla in piante quali ibiscus o malva, ma non arreca nessuna minaccia.

In primavera o in estate, la cimice rosso nera è molto più presente nelle case di campagna o in periferia. Ama molto stare negli angoli polverosi dove ha possibilità di trovare dei rimasugli di fiori appassiti con le quali si nutre. Proprio come le altre specie di cimice non non è affatto pericolosa.

Cimice rosso nera: consigli

Un insetto che può presentarsi in casa sui muri dove è possibile trovarla insieme alle sue specie. La cimice rossonera è un insetto molto piccolo, che non crea assolutamente problemi né agli esseri umani, na neanche agli animali domestici.

Nel caso si volesse allontanare questa tipo questo tipo di cimice dalla propria casa, e bene affidarsi a rimedi che siano innocui. Si può raccoglierla con una scopa per poi metterla da parte in un luogo soleggiato lontano dalla propria abitazione. I prodotti chimici non sono consigliati proprio perché causano danni non solo all’animale, ma anche agli esseri umani.

Una soluzione ecologica per allontanarla dalla casa e dal giardino è comprare dei trucioli in legno da posizionare vicino ai luoghi dove si annida. In questo modo, con l’uso di questo prodotto, si scaccia in maniera naturale evitando che possa avvicinarsi all’abitazione. A differenza di altre cimici, la cimice rosso nera è maggiormente sensibile ai preparati naturali. I macerati a base di aglio di foglie di pomodoro sono la soluzione adatta per contrastare questo insetto.

Un rimedio di sicuro effetto ed efficace per allontanarla dalle culture è usare un repellente ad ultrasuoni come Ecopest home. Questo metodo permette a questi insetti di allontanarsi sia da casa che dal giardino e dalle colture.

Cimice rosso nera: rimedio migliore

Per allontanare e contrastare la cimice rossonera dalla casa e dal giardino, il modo migliore è usare una alternativa ai soliti pesticidi. La soluzione indicata dagli stessi consumatori è Ecopest Home, un repellente a ultrasuoni molto potente ed efficace. Una soluzione economica che allontana qualsiasi insetto dalla propria casa Appunto

Una soluzione valida e una alternativa a qualsiasi veleno che è dannoso per gli umani. Una formula innovativa che, grazie agli ultrasuoni che sono inudibili all’orecchio umano, evita che questi insetti si avvicinino a casa. Funge da barriera di protezione tenendoli lontani. Copre una superficie di 250 metri quadrati garantendo una protezione totale.

Un investimento economico che garantisce un ambiente sereno e tranquillo lontano da insetti come la cimice rossonera, ma anche la verde, insieme ad altri esemplari quali gli scarafaggi, le mosche, i pesciolini d’argento compresi i roditori.

Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Un prodotto sicuro al punto che si può posizionare e collegare alla presa elettrica anche in camera dei bambini proprio perché efficace. È silenzioso, quindi non crea disturbo ed ecologico, non è alimentata a batterie quindi non inquina. Ha dimensioni molto piccole e contenute per cui non risulta ingombrante. Inodore non emette nessun odore al momento dell’accensione.

EcoPest home originale ed esclusivo non si ordina nei negozi o siti di Internet. Il consumatore, interessato all’acquisto del prodotto, basta che clicchi qui per il sito ufficiale, inserire i dati personali attivando così la promozione di due confezioni di questo dispositivo al costo di 49,90€ invece di 98. Il pagamento è possibile nei seguenti modi: tramite PayPal, carta di credito o anche con il contrassegno quindi contanti direttamente al corriere nel momento in cui giunge a casa per la consegna.