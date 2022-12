Cimici a dicembre: come allontanarle da casa

Le cimici a dicembre giungono in casa per il freddo, ma si allontanano ed eliminano con il miglior repellente naturale che è nocivo per questi insetti.

Nel mese di dicembre non bisogna soltanto difendersi dal freddo e dalle rigide temperature che arrivano, ma anche dalla presenza di insetti che giungono in casa facendo scatenare l’allarme. Questi ospiti sgraditi sono le cimici che arrivano per diversi motivi e cause. Vediamo come eliminarle in modo definitivo da casa.

Cimici a dicembre

La presenza delle cimici anche durante il mese di dicembre continua con moltissime segnalazioni che sono scattate. Le temperature rigide non debellano questi insetti, anzi, la loro presenza in casa sembra essere ancora più minacciosa. Sono diversi i post anche sui social che si lamentano della presenza di questi insetti nelle case.

In questo periodo, non solo le classiche cimici di colore verde, ma anche le asiatiche o le cimici dei materassi o dei letti tendono a essere presenti nelle abitazioni. Si trovano un po’ ovunque e si sentono per il loro ronzio e sbatacchiare. In casa è possibile trovarle sulle finestre, le tende, lungo i davanzali e i balconi.

Si accomodano e rifugiano in ogni intercapedine e anfratto: dalle verande sino alle finestre passando anche per le cantine o i garage dove non vengono quasi mai disturbate. La cimice asiatica poi tende ad attaccare soprattutto gli alberi da frutto ed è proprio in quelle zone che si trova nei periodi maggiormente freddi del mese di dicembre.

Sono attirate anche da alcune piante erbacee e alberi da frutto come i pomodori, i mais, il banano. In casa o in giardino soprattutto se si hanno piante di questo tipo è bene controllarle attentamente prendendo tutte le precauzioni del caso dal momento che potrebbero essere prese d’assalto da questi insetti così fastidiosi.

Cimici a dicembre: cause

In questo periodo dell’anno, è sempre più normale trovare le cimici a dicembre in casa proprio perché non riuscendo a tollerare il freddo, giungono nelle abitazioni per poter trovare un posto sicuro nel quale stare. Durante questa stagione quando le temperature cominciano a essere rigide, le cimici arrivano per un luogo caldo e accogliente.

Hanno bisogno di un riparo nell’attesa che termini la stagione invernale per poi abbandonare le case non appena arriva la primavera. L’abitazione è l’habitat ideale dove poter svernare e anche riprodursi. Infatti, proprio per cercare tepore, si trovano molto spesso vicino a fonti di calore, come i termosifoni oppure le luci.

Per riuscire a sopravvivere ai geli dell’inverno si nascondono in luoghi caldi come l’appartamento di casa dove possono deporre le uova. Sono nascoste spesso dietro i mobili o in piccole fessure dove possono trovare il calore necessario per poter ripararsi dal freddo. Per questa ragione, sigillare i punti di ingresso e installare delle zanzariere sono metodi funzionali.

Secondo gli esperti, il fatto che entrino in casa è assolutamente normale dal momento che hanno bisogno di un luogo per poter svernare e l’abitazione diventa così il loro letargo invernale. Complice il tepore che trovano, ecco che qualche cimice comincia a risvegliarsi e farsi notare.

Cimici a dicembre: miglior rimedio

Per allontanare ed evitare le cimici nel mese di dicembre in casa, bisogna agire in maniera tempestiva adottando rimedi e soluzioni efficaci.

Un repellente elettronico che funziona tramite interferenza magnetica e ultrasuoni permettendo non solo di allontanarle, ma evitando che si avvicinino a casa. Un dispositivo di piccole dimensioni, da portare con sé anche in viaggio dal momento che basta soltanto collegarlo alla presa elettrica per cominciare a esercitare tutta la sua efficacia.

Un investimento economico dall’ottimo rapporto qualità prezzo che permette di liberarsi in maniera definitiva, non solo dagli insetti come le cimici, ma anche da ragni, formiche, pesciolini d’argento compreso i topi. Sono proprio gli ultrasuoni che non sono udibili all’orecchio umano ad allontanarle in modo da godersi il relax e la tranquillità dell’abitazione.

Agisce come una sorta di barriera naturale proteggendo la casa per tutto il giorno e garantendo un raggio d’azione di circa 250 metri quadrati. Inoltre, rispetto ad altri prodotti in commercio, funziona perché sicuro e salutare sia per gli animali domestici che gli esseri umani. Non emette nessun suono od odore al momento dell’accensione ed è ecologico perché non alimentato a batterie.

Questo repellente è reperibile soltanto sul sito ufficiale del prodotto perché esclusivo e originale, quindi non ordinabile nei negozi fisici o Internet. Bisogna collegarsi alla pagina ufficiale riempire il form con i dati personali compreso l’indirizzo attivando così l’offerta di due dispositivi Ecopest Home a 49,90€ invece di 98. Per il pagamento, il consumatore può usufruire delle seguenti modalità: Paypal, carta di credito e contanti al corriere alla consegna.

