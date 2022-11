Invasione di cimici: come non farle entrare in casa

L'invasione delle cimici è davvero un problema, ma i rimedi naturali come la lavanda, l'olio di Neem sono sicuramente essenziali per scacciarle da casa.

In questo periodo, a causa dei primi freddi e del cambiamento climatico, in alcune zone e territori d’Italia vi è una propria invasione di cimici che preoccupano e causano allarmi. Nei paragrafi a seguire, proviamo a capire i rimedi migliori e le soluzioni valide che possono aiutare a evitare di farle entrare in casa.

Invasione di cimici

Mai come quest’anno vi è stata una invasione di cimici, le cui specie sono varie. Si possono intrufolare dappertutto in casa: tra le fessure dei muri, nelle porte o finestre, ma anche sui bordi dei balconi o terrazzi. Sono insetti non particolarmente grandi, ma alquanto fastidiosi a causa del continuo sbatacchiare.

In questa stagione, tendono a entrare spesso in casa a causa del freddo e delle basse temperature. Nelle abitazioni e appartamenti dove entrano, cercano rifugio e calore dal periodo. Infatti, non è un caso che questi insetti si trovino soprattutto nei pressi della luce dove possono riscaldarsi e trovare quel tepore che non sempre riescono ad avere fuori.

Le cimici tendono a mimetizzarsi molto bene anche nella biancheria e nei panni stesi ad asciugare al sole. Sono davvero l’incubo della stagione autunnale e sono già state fatte diverse segnalazioni riguardo l’invasione di cimici in diversi territori. Inoltre, sono diverse le specie che si trovano sparse un po’ per casa, ma anche nel giardino.

Dalla specie asiatica di colore grigio brunastro che è considerata una delle più diffuse e invadenti. Una specie spesso presente in casa nella stagione autunno-inverno. Una specie che rischia di danneggiare gli alberi da frutto quali meli, peri che si hanno in giardino, ma anche coltivazioni come i pomodori e i peperoni. La cimice verde è molto presente in casa dove si trova dappertutto.

Invasione di cimici: consigli utili

Sono diversi i rimedi e consigli utili per porre fine all’invasione di cimici di questo periodo dell’anno. Dall’olio di Neem che ha un odore molto forte che questi insetti non tollerano da diluire con dell’acqua per poi spruzzarlo sulle coltivazioni o piante da frutto. Amano molto gli odori della polvere, per cui cercare di eliminarla è un buon metodo per evitare la loro presenza in casa.

Tra i consigli e rimedi, è possibile posizionare dei sacchetti di lavanda, profumo che non amano, tra i panni o anche nei pressi delle porte e delle finestre. Si possono anche preparare dei decotti oppure far bollire il fiore della lavanda raccogliendo l’acqua in uno spruzzino per poi vaporizzarla sui materassi e divani.

Tra gli odori che non amano, anche l’aglio da posizionare sia vicino alle finestre o porte, ovvero i luoghi di ingresso dove possono giungere le cimici o anche preparare una soluzione a base di questo ortaggio e di acqua da spruzzare vicino ai balconi per tenerle lontano. Sono poi diversi gli oli essenziali che funzionano molto bene come insetticidi, quali il bergamotto e il già citato olio di Neem.

L’erba gatta, molto amata dai gatti, è un repellente naturale contro l’invasione di cimici in casa, così come le soluzioni a base di acqua e di prodotti naturali come il tabacco, da spruzzare vicino a finestre, balconi, ecc. Si consiglia poi di riparare gli infissi qualora fossero danneggiati e sostituirli con un paio di nuovi oppure sigillare i luoghi di ingresso con stucco e silicone. Tenere il giardino pulito e controllare sempre il bucato prima di portarlo a casa e poi le lenzuola sono rimedi validi per evitare la presenza di questi insetti.

Invasione di cimici: rimedio naturale

Insieme ai rimedi e consigli che sono stati forniti per combattere ed evitare l’invasione di cimici in casa, sono diverse le soluzioni e metodi che prescindono dai veleni e pesticidi. il migliore, secondo il parere dei consumatori, è Ecopest Home, un dispositivo davvero efficace e innovativo che permette di tenerle lontane.

Un repellente tecnologico che si basa sull’interferenza magnetica e gli ultrasuoni che, sono inudibili all’orecchio umano e fungono da barriera protettiva per cui questi insetti neanche si avvicinano alla casa. Una formula innovativa e sicura sia per gli esseri umani che animali domestici ch vivono in casa con noi.

Grazie alla tecnologia e alla totale sicurezza verso persone e animali, è riconosciuto universalmente come il miglior rimedio contro le cimici ed insetti in casa

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Un dispositivo davvero efficace e potente dalle dimensioni contenute e non ingombranti dal momento che è sprovvisto di fili. Facilissimo da usare poiché basta collegarlo alla presa elettrica affinché cominci a sprigionare tutti i benefici di questo prodotto. Ecopest Home copre un raggio d’azione di circa 250 metri quadrati fornendo una protezione h24 per tutti i giorni della settimana.

Una formula ecologica, poiché non usa batterie e quindi evita di inquinare. Sicura, silenziosa che è efficace sia contro le cimici, ma anche verso altri insetti quali le blatte, le scutigere, ma anche i roditori.

Ecopest Home, per l’esclusività e originalità del prodotto, non è disponibile od ordinabile nei negozi fisici o e-commerce, ma bisogna collegarsi al sito ufficiale, compilare il modulo con i dati in attesa della chiamata dell’operatore che conferma ed evade l’ordine. Il dispositivo è in promozione al costo di due confezioni per 49.90€ invece di 98€ con pagamento da scegliere tra Paypal, carta di credito e contrassegno, quindi contanti al corriere alla consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.