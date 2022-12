Cimici a dicembre: come non farle entrare in casa

Nel mese di dicembre, quando le temperature cominciano pian piano a scendere, non solo gli esseri umani cercano modi per scaldarsi. Vi sono insetti come le cimici che, per ripararsi dal freddo, giungono in casa scatenando allarme e panico. Proviamo a capire come evitare che entrino e quali metodi adatti usare.

Cimici a dicembre

A differenza di quanto si pensa, le cimici in inverno sono più vive che mai e la casa diventa il luogo ideale in cui andare a rifugiarsi. Inoltre, in dicembre è molto facile scovarle in casa anche perché si sente il loro continuo sbatacchiare da una zona all’altra. Poi, con le temperature rigide di dicembre, la casa diventa la dimensione migliore.

Non sono affatto graditi, anzi, la loro presenza in casa risulta essere alquanto fastidiosa. Pochissime le persone che non provano ribrezzo od orrore nel vedere questi insetti che danno fastidio un po’ a tutti. Dalla classica verde sino alla marrone passando per quelle dei letti o dei materassi, sono praticamente ovunque.

Le cimici verdi e marroni a dicembre tendono a occupare soprattutto le foglie delle piante dove trovano sostentamento per la loro sopravvivenza, andando però a distruggerle e danneggiarle. Sono anche molto brave a nascondersi e poi, essendo insetti non tanto grandi, riescono a intrufolarsi un po’ ovunque.

La loro presenza in casa comincia solitamente intorno alla fine dell’estate, verso i primi giorni di autunno quando arrivano e si insinuano in casa passando anche dalle finestre o porte lasciate aperte per via di un tempo e clima ancora mite. In casa trovano rifugio ovunque: dalle stanze al bagno sino alla cucina.

Cimici a dicembre: cause

Con l’arrivo di dicembre e i primi freddi, con le temperature che si sono notevolmente abbassate e con la neve in alcune regioni, in casa bisogna anche preoccuparsi di un ospite non molto amato. In questo periodo, complice appunto le temperature rigide, ecco che le cimici cominciano a farsi notare. L’abitazione diventa il luogo in cui ripararsi dal freddo.

Cominciano a popolare gli anfratti e angoli maggiormente oscuri e anche più impensabili della casa. Si sentono e si trovano soprattutto vicino alle fonti di luce oppure lungo i bordi della televisione o accanto ai termosifoni dove sono certe di trovare un riparo sicuro dal gelo di dicembre e dell’inverno che sopraggiunge.

Proprio qui trascorrono l’inverno in attesa di tornare alla luce che sopraggiunge con un clima maggiormente caldo come quello primaverile, quindi nel mese di marzo quando iniziano ad allontanarsi. Si consiglia di controllare qualsiasi angolo di casa, compreso anche dietro gli armadi e i mobili perché proprio lì vanno a nascondersi.

Sono insetti particolarmente attratti dal calore e nei giorni di dicembre entrano in casa, anche nascoste tra i panni del bucato per trovare tepore dal freddo. Per evitare che entrino in casa è possibile ricorrere a metodi naturali come piante aromatiche quali menta o rosmarino che le allontanano o anche Ecopest Home che ne impedisce l’ingresso.

Cimici a dicembre: rimedio

Per coloro che sono stanchi di sentire in continuazione il ronzio delle cimici in casa o mentre si dorme, bisogna adottare delle soluzioni efficaci che permettano di non farle entrare in casa. Il rimedio migliore, al momento, è Ecopest Home, un repellente che fa in modo che neanche si avvicinino all’abitazione.

Un dispositivo innovativo che, grazie all’interferenza magnetica e agli ultrasuoni, rende la casa un ambiente maggiormente accogliente libero da questi insetti, oltre che sicuro per gli esseri umani e anche per gli animali domestici. Una soluzione molto potente in grado di coprire fino a 250 metri quadrati .

Un repellente molto piccolo e per nulla ingombrante che basta soltanto collegare alla corrente affinché funzioni. Una formula ecologica, non alimentata a batterie e quindi non dannosa per l’ambiente. Dona una protezione h24. Non emette odori o rumori particolari quando è in funzione. Sfrutta la potenza degli ultrasuoni che fungono da barriera garantendo la sicurezza massima.

Un prodotto come Ecopest Home è assolutamente sicuro con risultati certi e attendibili.

Raccomandato dagli stessi consumatori anche perché risulta efficace, non solo contro insetti come le cimici, ma anche nei confronti di vespe, zanzare, formiche, mosche sino ai topi.

