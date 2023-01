Cimici in casa a gennaio: come entrano e come eliminarle

Cimici in casa a gennaio: come entrano e come eliminarle

Cimici in casa a gennaio: come entrano e come eliminarle

Man mano che le temperature si abbassano e il freddo comincia a farsi sentire maggiormente, ci sono insetti che entrano in casa per proteggersi e trovare così un rifugio e riparo adeguato. Tra le varie specie, vi sono sicuramente le cimici che entrano per svernare. Proviamo a vedere come eliminarle naturalmente.

Cimici in casa a gennaio

Ora con le temperature molto basse e il freddo che si fa sentire, ecco che in casa sono tornate le cimici. Questi insetti, a prescindere dalla specie, stanno continuando a invadere e infestare gli appartamenti con la loro presenza e ronzio fastidioso. Un essere dall’aspetto poco gradevole e non pericoloso, ma sicuramente noioso.

Molte specie ed esemplari tendono ad avvicinarsi alle abitazioni, non solo per cercare riparo dal freddo e dalle temperature rigide del mese di gennaio, ma anche per svernare. Il tepore, il calore che si respira negli appartamenti sono una sorta di lascia passare per questi insetti. In questo periodo, sono poi diverse le segnalazioni della presenza delle cimici asiatiche.

Con il freddo che è cominciato a farsi sentire, ecco che le cimici tornano a popolare le case e gli appartamenti facendosi sentire. In casa arrivano sicuramente dalle finestre o dalle porte, ma anche dalla biancheria stesa ad asciugare. I panni al sole sono una occasione per questi insetti di appoggiarsi e quindi facilitare l’ingresso in casa.

L’obiettivo principale di queste specie, che sia la verde oppure l’asiatica, è riuscire a trovare un riparo dal freddo ed è questa una delle ragioni per cui entrano in casa. Hanno bisogno di un rifugio che le protegga e sono anche presenti nei balconi o giardini. Possono anche entrare da piccole fessure nei muri dove passano senza problemi.

Cimici in casa a gennaio: consigli

Per liberarsi delle cimici in casa e fare in modo che non entrino, sono diverse le soluzioni e metodi sui quali fare affidamento. Considerando che una delle ragioni è dovuta alla biancheria stesa ad asciugare al sole, è bene controllare ogni capo prima di portarlo in casa in modo da prevenire la presenza di queste specie nelle abitazioni.

Ci sono poi anche alcuni suggerimenti e accorgimenti da adottare. Si può per esempio, sigillare con stucco o silicone le fessure e gli angoli di casa dove queste specie entrano. I piccoli anfratti o crepe nei muri sono gli angoli da dove possono arrivare, per questo provare a chiuderle è il giusto rimedio per tenerle lontane.

Alcuni rimedi come l’aglio che ha proprietà antibatteriche sono ottimi alleati per liberarsene. Ha un odore molto forte che le cimici non amano particolarmente, per cui posizionarle alcune fette vicino alle fessure e anfratti da dove giungono è un ottimo modo per liberarsene. È possibile creare anche una soluzione a base di aglio e acqua per tenerle lontane.

Il sapone di Marsiglia non è solo utile per lavarsi le mani, ma si rivela anche un ottimo metodo, se unito a un po’ d’acqua, da spruzzare lungo i balconi dal momento che da qui le cimici possono giungere ed entrare poi in casa senza problemi. Ci sono poi alcuni colori come il giallo e il verde che allontanano naturalmente le cimici dei letti, così come l’uso delle zanzariere.

Cimici in casa a gennaio: rimedio

Per eliminare le cimici in casa a gennaio, evitando l’so di prodotti come insetticidi e pesticidi che sono dannosi, vi sono delle soluzioni alternative da adottare. La migliore soluzione, per la sua efficacia, è un repellente naturale come Ecopest Home che dona risultati utili e significativi nei confronti di questi insetti.

Un dispositivo innovativo e all’avanguardia dalle dimensioni contenute, quindi non ingombrante. Un dispositivo che si basa sulla tecnologia a interferenza magnetica e ultrasuoni per allontanare questi insetti e anche altri da casa. Questo repellente funziona molto bene anche con i pesciolini d’argento, le scutigere, compreso i roditori.

Aiuta a proteggere sia gli animali domestici che gli esseri umani da ogni sorta di insetto che potrebbe entrare in casa in qualsiasi momento rendendo così l’ambiente più ospitale e a prova di parassiti e insetti. Fornisce una protezione completa per tutto il raggio agendo su un raggio d’azione molto ampio di circa 250 metri quadrati e protegge la casa h24 7 giorni su 7.

Grazie alla sua sicurezze praticità e velocità di utilizzo è riconosciuto come il miglior rimedio contro gli insetti. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Ecologico, poiché non usa batterie che possano inquinare o creare danni. Silenzioso dal momento che non emette suoni e inodore quindi senza emanare cattivi odori che possono infastidire. Si collega semplicemente alla presa di corrente per cominciare a manifestare tutti i benefici sin da subito. Una soluzione economica e valida, come dimostrano anche le opinioni dei consumatori.

Ecopest Home è ordinabile soltanto sul sito ufficiale del prodotto garantendo così l’esclusività e originalità. Si compila il form con le proprie generalità approfittando della promozione di due confezioni a 49,90€ invece di 98 con pagamento anticipato tramite Paypal, carta di credito e contanti al corriere alla consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.