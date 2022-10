Cimici verdi in casa ad ottobre: come allontanarle senza l’uso dei pesticidi

Le cimici verdi in casa sono una seccatura alla quale rimediare. Scopriamo come farlo in modo semplice e naturale.

Le cimici verdi in casa ad ottobre sono una presenza fissa per moltissime persone. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali pericoli corriamo e come liberarcene in modo sicuro, senza l’uso dei pesticidi chimici.

Cimici verdi in casa ad ottobre

Le cimici verdi in casa possono essere un problema per il cattivo odore che emanano, se minacciate o schiacciate accidentalmente. Diversamente, infatti, le cimici verdi non rappresentano un pericolo per la nostra vita o per la nostra salute. Il discorso non vale per tutte le specie di cimici perché alcune, come, ad esempio, le cimici dei letti, ci possono danneggiare.

Che siamo di fronte a specie di cimici innocue per la nostra salute oppure no, in ogni caso, pulire e mantenere la nostra casa pulita e sicura per noi, per chi vive con noi e i nostri amici a quattro zampe è importante. Scopriamo insieme come fare attraverso l’utilizzo di soluzioni naturali, alternative ai pesticidi chimici.

Cimici verdi in casa ad ottobre: cause

Al contrario di altre specie di insetti che vedono nella nostra casa un luogo sicuro in cui trovare cibo e calore, le cimici verdi amano restare all’aperto. Questi insetti si vedono soprattutto nei nostri giardini perché si nutrono di linfa vegetale, ma non è insolito ritrovarseli in casa, se alla ricerca di un posto in cui trascorrere la diapausa.

Le cimici verdi, se minacciate o schiacciate accidentalmente, emanano un cattivo odore, pertanto, se notiamo la loro presenza, dovremmo fare attenzione. Ovviamente, sebbene questa specie di insetti sia innocua per la nostra vita e la nostra salute, non dobbiamo tenerla in casa con noi, per forza, soprattutto se teniamo alla nostra sicurezza, alla pulizia e all’igiene della nostra casa.

Come sbarazzarsi delle cimici verdi, senza arrecare danno a loro o a noi? Scopriamolo insieme nel prossimo paragrafo.

Cimici verdi in casa ad ottobre: miglior rimedio

Alcune specie di cimici sono estremamente importanti per l’ecosistema. Questo è, ad esempio, il caso delle cimici verdi, pertanto, nell’allontanarle dalle nostre case, è importante individuare un modo che tenga al sicuro noi, ma che, al contempo, non nuoccia loro. D’altra parte, come abbiamo avuto anche modo di appurare dalla lettura dei paragrafi precedenti, le cimici verdi non rappresentano un pericolo per la nostra vita o la nostra salute.

Ecopest è la prima soluzione sulla quale fare affidamento per pulire e mantenere pulita la nostra casa e allontanare o impedire l’accesso alle cimici verdi, senza nuocere loro. Si tratta di un dispositivo tecnologico, alternativo ai pesticidi chimici che, peraltro, se utilizzati a lungo nel tempo, possono anche essere un danno per la nostra salute.

Progettato come risoluzione alternativa ai pesticidi chimici, Ecopest si avvale di una tecnologia avanzata, grazie alla quale il dispositivo emana radiazioni di bassa frequenza e interferenza magnetica che rendono la nostra casa un ambiente troppo rumoroso per le cimici verdi, le quali inizieranno ad allontanarsi di loro spontanea volontà.

Ecopest agisce lungo un raggio d’azione pari a 250 mq. Per un uso ottimale, si consiglia di tenere il dispositivo accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Una volta scarico, sarà sufficiente ricaricare la batteria attraverso una comune presa USB, in dotazione nella confezione.

