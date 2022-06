Recitò in "Fear the walking dead" e "911-Lone Star". Tyler Sanders è morto a soli 18 anni. Sconosciute le cause.

Era un giovanissimo attore in ascesa, ma la sua vita è stata stroncata prematuramente a soli 18 anni. Tyler Sanders aveva recitato in serie tv di successo Fear The Walking Dead e 911: Lone Star. Non si conoscono ancora le cause del decesso.