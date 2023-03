Nel corso della sua lunga carriera ha preso parte a serie tv di successo quali The Wire, Lost, ancora Law & Order ed è stato uno dei personaggi più amati della serie cinematografica John Wick, sagache ha visto come protagonista Keanu Reevers. L’attore Lance Reddick è scomparso prematuramente all’età di 60 anni. Da chiarire le cause che hanno portato al suo decesso. La notizia della scomparsa dell’attore è stata data da TMZ.

Cinema, scomparso a 60 anni Lance Reddick

Lance Reddick è apparso per l’ultima volta in pubblico lo scorso mercoledì 15 marzo quando aveva condiviso sui social un video nel quale si trovava nella sua abitazione insieme ai suoi cani. Sembra che avrebbe dovuto presenziare alla première di Wick 4, ma non è chiaro per quale motivo fosse assente. Stando a quanto hanno fatto sapere alcune fonti, l’attore sarebbe deceduto per cause naturali.

La carriera di Lance Reddick

Nato a Baltimora, Lance Reddick aveva iniziato a muovere i primi passi nella sua carriera d’attore nel 1996, anno nel quale ha recitato nella serie tv New York Undercover, prendendo parte ad un solo episodio. Tra il 2000 e il 2001 lo abbiamo visto anche in “Oz” dove ha vestito i panni del detective John Basil. Il grande successo tra il pubblico arriva con la serie tv “The Wire”, mentre in “Fringe” è l’agente speciale Phillip Broyles. È stato infine Zeus nella serie “Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo”. La serie targata Disney +, dovrebbe uscire postuma nel 2024.