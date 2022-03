Cinema, morto a 68 anni l’attore John Stahl: recitò in Game of thrones

Il mondo del cinema piange la scomparsa dell'attore John Stahl. L'attore che aveva 68 anni recitò nella serie di successo "Il trono di spade".

Fu noto al grande pubblico per aver recitato nella serie tv cult “Game of Thrones”. L’attore scozzese John Stahl si è spento sull’isola di Lewis (Scozia) all’età di 68 anni. Stando a quanto si apprende, la scomparsa dell’attore era avvenuta lo scorso 2 marzo, ma la notizia è diventata di dominio pubblico solo in queste ultime ore.

Era “un attore di notevole abilità e un sostenitore del teatro scozzese”, sono le parole dell’agente Amanda Fitzalan Howard che ne ha confermato la notizia.

We are deeply saddened to hear of the death of John Stahl.

We were fortunate to work with John on Mary Stuart and The James Plays. His passing is a huge loss to the industry, and he will be sorely missed.

Our thoughts are with his loved ones.

📷Tommy Ga-Ken Wan pic.twitter.com/uzSmeIrcTz

— National Theatre of Scotland (@NTSonline) March 4, 2022