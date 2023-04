Cinema, morto a 81 anni Michael Lerner: fu candidato gli Oscar per Barton Fink

Per il suo ruolo in "Barton Fink - È successo a Hollywood" ottenne una grande notorietà. L'attore Michael Lerner si è spento all'età di 81 anni.

In oltre 50 anni di carriera aveva recitato con i più grandi, “collezionando” anche un gran numero di serie tv, molte delle quali di successo. Michael Lerner è morto all’età di 81 anni nella giornata di sabato 8 aprile e a darne l’annuncio è stato il nipote Sam Lerner con un lungo post sui social: “Abbiamo perso una leggenda la scorsa notte”, ha scritto il nipote.

“Abbiamo perso una leggenda la scorsa notte. È difficile trovare le parole per descrivere quanto fosse geniale mio zio Michael, e quanto mi abbia influenzato. Le sue storie mi hanno sempre ispirato e mi hanno fatto innamorare della recitazione. Era il ragazzo più interessante, più sicuro, talentuoso, e il fatto che fosse sangue del mio sangue mi farà sempre sentire speciale. Tutti quelli che lo conoscono sanno quanto fosse folle – nel migliore dei modi. Sono così fortunato per aver passato così tanto tempo con lui, e siamo tutti fortunati di poter continuare a guardare il suo lavoro per il resto del tempo. RIP Michael, goditi i tuoi infiniti sigari cubani, le tue comode poltrone e le maratone senza fine di film”.

Una carriera lunga oltre 50 anni

Difficile riassumere l’ultradecennale carriera di Michael Lerner in pochi film. Nato a Brooklyn il 22 giugno del 1941 in una famiglia ebreo-rumena, Lerner ha recitato fin dagli anni ’70 in pellicole quali “Il candidato” del 1972 con Robert Redford protagonista.

Uno dei suoi primi grandi successi sarà però “Il postino suona sempre due volte” del 1981 dove veste i panni dell’avvocato Katz. Gli anni ’80 e ’90, saranno particolarmente prolifici per Lerner: nel 1988 verrà diretto da Ken Kwapis ne “Il segreto della piramide d’oro”, mentre l’anno successivo lo vedremo affiancare i grandi Eddie Murphy e Richard Pryor in Harlem Nights.

La consacrazione definitiva arriverà con “Barton Fink – È successo a Hollywood” del 1991 con John Turturro e John Goodman come protagonisti. Grazie al ruolo di Jack Lipnick otterrà la candidatura come migliore attore non protagonista agli Oscar. I fratelli Coen torneranno a dirigerlo in “A serious man”, mentre tra i suoi ultimi lavori al cinema c’è “X-Men – giorni di un futuro passato” di Bryan Singer del 2014.

Una carriera prolifica anche in televisione

Va segnalato che la carriera di Lerner è stata molto importante anche sul piccolo schermo. Tra le serie nelle quali ha recitato ci sono La famiglia Brady, Cuore e Batticuore, M*A*S*H, MacGyver, A-Team, Law & Order – Unità vittime speciali, Ragazze a Beverly Hills, Glee o ancora The Good Wife.