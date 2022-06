Cinema, Tom Hanks appare dimagrito. I fan sono preoccupati: “Le mani tremano”

"Non sta bene", così i fan di Tom Hanks che hanno condiviso sui social la sua presentazione del film Elvis in Australia.

Hanno fatto preoccupare in queste ultime ore le condizioni di salute di Tom Hanks. L’attore Hollywoodiano è infatti apparso alla presentazione della pellicola Elvis di Baz Luhrmann molto dimagrito ed emaciato.

Non solo. I fan non hanno potuto fare a meno di notare che la mano destra a stento reggeva il microfono.

Quest’ultima infatti non smetteva di tremare tanto che ad un certo punto ha dovuto soggerlo anche con la sinistra. Il momento è stato catturato in un video che nel giro di poco tempo si è diffuso sui social.

El estado de salud de #TomHanks preocupó a sus fans luego de que el actor se presentó en la premier de la cinta #Elvis, donde se le vio muy delgado y al momento de dar un discurso, la mano con la que sostenía el micrófono no dejaba de temblarle.

Tom Hanks, i fan si preoccupano: “Sta male”

A destare maggiore preoccupazione è il fatto che rispetto al festival di Cannes del 2021 avrebbe perso molto peso. Tom Hanks infatti soffre di diabete da qualche anno, inoltre non sarebbe escluso che possa avere avuto delle ripercussioni dopo avere contratto il Covid-19 a marzo 2020.

L’attore si infuria quando i fan fanno quasi cadere Rita Wilson

Nel frattempo un altro video riguardante l’attore sta facendo il giro del mondo. Nella serata di mercoledì 15 giugno a New York, un gruppo di fan esagitati hanno fatto infuriare Tom Hanks dopo che questi ultimi per poco non facevano cadere la moglie Rita Wilson. “Mia moglie? Indietro ca**o! Far cadere mia moglie?!”, sono state le parole piene di rabbia dell’attore 65enne. Uno dei fan si è poi scusato, una volta compreso il comportamento tenuto.