Un uomo si aggirava armato di un grosso coltello nei dintorni di una scuola di Cinisello Balsamo. Il 48enne è stato fermato e denunciato dai carabinieri.

Cinisello Balsamo, uomo si aggira nei dintorni di una scuola con un grosso coltello: allertate le forze dell’ordine

Un uomo è stato fermato mentre si aggirava nei dintorni di una scuola armato di un grosso coltello da cucina, che teneva in tasca. L’uomo è stato sorpreso e denunciato dai carabinieri. Il fatto è accaduto martedì a Cinisello Balsamo, nell’hinterland nord di Milano. Il 48enne italiano, residente nella città, è disoccupato e con precedenti per reati contro il patrimonio e la persona. L’intervento è stato effettuato dopo che è arrivata una segnalazione al 112 per la presenza di un uomo armato.

Uomo armato vicino ad una scuola di Cinisello Balsamo

I carabinieri della sezione radiomobile hanno rintracciato l’uomo armato in via Gorki, vicino al centro scolastico Parco Nord, e lo hanno immediatamente bloccato. Il 48enne aveva in tasca un grosso coltello da cucina, con una lama lunga 19 centimetri, che gli è stato subito sequestrato. L’uomo è stato denunciato e deve rispondere di porto d’armi atte ad offendere.