Clarissa Selassié contro Alex Belli: svelati i messaggi privati che si sono inviati.

Clarissa Selassié, ospite di Casa Chi, si è scagliata contro Alex Belli. La principessa etiope ha letteralmente sbugiardato l’attore, svelando anche i messaggi privati che si sono inviati. Pare che l’ex Vippone abbia mentito a destra e a manca.

Ospite di Casa Chi, Clarissa Selassié si è tolta qualche sassolino dalle scarpe nei confronti di Alex Belli. La principessa etiope, nello specifico, ha commentato l’ospitata dell’attore a Pomeriggio 5 all’indomani della rottura tra la sorella Lulù e Manuel Bortuzzo. Alex, nel salottino di Barbara D’Urso, ha raccontato di essere stato presente quando il nuotatore ha mollato la fatina, ma la realtà è ben diversa. Clarissa ha tuonato:

“Noi vogliamo super bene ad Alex Belli, ma ci siamo rimaste molto male. Ha un affetto per noi e poi ha detto cose fake, sono fake news e non ha senso. Gli ho scritto in privato e gli ho detto ‘perché devi dire queste cose che non sono vere?’. Le cose false riguardano il fatto che lui ha detto che Lulù si è lasciata mentre era da lui in studio. Cosa falsa e anche se fosse, non so come avrebbe fatto a saperlo. Lulù non gli avrebbe mai fatto leggere i messaggi. I social sanno quando uno dice la verità. Però siamo rimaste malissimo, perché ha sfruttato questa cosa per farsi le ospitate. Ho trovato il suo comportamento molto cheap”.