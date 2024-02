Claudia e Alessio, nella puntata di oggi, abbandonano lo studio e lasciano Uomini e Donne.

La coppia formata da Claudia e Alessio lascia il programma “Uomini e Donne”

Alessio si è dichiarato a Claudia, chiedendole di lasciare insieme il programma:

«Ti chiedo di ricominciare da zero, lasciare il programma con me e provare a viverci fuori».

Oggi, Alessio, si è presentato con uno spazzolino come dimostrazione di volerla far entrare in casa sua. La decisione di Alessio arriva dopo che nelle puntate precedenti la coppia aveva deciso di dedicarsi a nuove conoscenze per incompatibilità caratteriali.

Claudia e Alessio lasciano “ Uomini e Donne “, la reazione di lei alla proposta di lui

Claudia, dopo la dichiarazione d’amore, appare interdetta sulla decisione da prendere.

«Aspettavo questo gesto da sempre, ma io sono bloccata perché sono stata veramente male, mi ha sempre detto che fossimo incompatibili».

A tal proposito, tanti sono stati gli attacchi in studio nei suoi confronti, Tina le dà della squallida, Gianni le dice che ha fatto una pessima figura.

Dopo l’indecisione Claudia e Alessio lasciano “Uomini e Donne”

La coppia, dopo molta indecisione e dopo gli attacchi ricevuti, decide di allontanarsi un momento fuori dallo studio per parlare. Ma, dopo qualche minuto Claudia e Alessio ritornano in studio per salutare Maria dichiarando l’abbandono insieme dal programma tv.