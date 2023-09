Claudia Fusani sui funerali di Napolitano: "Giorgia Meloni non applaude Genti...

Descrivendo in un suo recente articolo per il Riformista i funerali di stato dell’emerito Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, la giornalista Claudia Fusani ha parlato anche di Giorgia Meloni. Fusani ha premesso: “L’ennesima prima volta nella lunga vita politica di Giorgio Napolitano è stata quella di mettere tutti insieme nell’aula del Parlamento per lui così centrale nella vita democratica e dare l’ultima lezione. Su cosa deve essere la politica. E sul valore delle istituzioni”.

Claudia Fusani, l’intervento di Letta

La giornalista ha in seguito parlato dell’intervento di Gianni Letta: “L’ex sottosegretario, uomo forte di palazzo Chigi, ha smontato la tesi del complotto che tanti analisti, soprattutto di destra, hanno alimentato in questi giorni. ‘Due persone così diverse e lontane, tra loro c’è stata una convivenza difficile, con momenti di tensione e polemiche ma da tutte e due le parti non vennero mai meno la volontà e la forza di mantenere il rapporto nei binari della correttezza istituzionale e del rigoroso rispetto delle forme e dei limiti fissati dalla Costituzione’. Di fronte ad un lutto che Letta definisce ‘repubblicano’ non ci possono essere divisioni”. ha specificato Fusani.

Claudia Fusani su Meloni

Riferendosi a Meloni, Fusani ha precisato: “Ogni intervento si conclude tra gli applausi. Il rito è laico. Si può. Si deve. Giorgia Meloni però non applaude Paolo Gentiloni che tratteggia il Napolitano europeista e atlantista convinto, scelte di campo ‘non retoriche ma frutto di un cambiamento di rotta all’interno del Pci’. Per lui, ha detto Gentiloni, ‘l’Europa è stata sempre la via maestra. E noi cercheremo di seguirla sempre con te'”.

Chi è Claudia Fusani

Come informa Affari Italiani, Claudia Fusani è una giornalista fiorentina nata nel 1962 che è attiva nel campo giornalistico dal 1992. Claudia è una frequente ospite in vari talk-show politici di approfondimento, dove discute principalmente di politica. Tuttavia, non si limita solo a questo argomento, ma si occupa anche di cronaca, soprattutto giudiziaria. Tra i temi da lei trattati ci sono il terrorismo, le tangenti e la mafia.