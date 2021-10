Claudia Gerini conferma di essere single: “Per ora sto bene così, ma sono una da vita di coppia”

Claudia Gerini in una recente intervista rilasciata a "Oggi" si è lasciata andare ad alcune confessioni sulla sua situazione sentimentale: è single

In una recente intervista rilasciata al settimanale “Oggi“, Claudia Gerini, attrice di successo, si è lasciata andare ad alcune riflessioni sulla sua attuale situazione sentimentale e ad alcune rivelazioni sul suo carattere, sulla sua famiglia e soprattutto sull’essere mamma. Ecco tutti i dettagli.

Claudia Gerini parla della sua situazione sentimentale: “Sono single”

La bellissima Claudia Gerini alla vigilia dei suoi 50 anni ha fatto una sorta di bilancio della vita percorsa sino ad oggi e ha scelto di raccontarsi e raccontare alcuni dettagli della sua attuale situazione sentimentale in un’intervista rilasciata a “Oggi“, dove ha parlato del post rottura con Simon Clementi, ecco cosa ha detto nello specifico a riguardo:

“Un’esperienza del tutto nuova, non sono mai stata sola più di un quarto d’ora io. E sto bene. È così da giugno e sto bene, mi sento libera, padrona di me, piena di amici e di idee. E poi ho due figlie di 17 e 12 anni. Da fare ce n’è”.

Nonostante sia single e felice la Gerini ha dichiarato di non voler chiudere alcuna porta all’amore, ecco cosa ha detto nello specifico:

“Per ora sto bene così, ma mi conosco, io sono una da vita di coppia. Lascio andare l’istinto. Vediamo”.

Claudia Gerini prossima ai 50 anni: le sue parole a riguardo

Nel corso dell’intervista rilasciata a “Oggi”, Claudia Gerini si è espressa non solo sulla sua attuale situazione sentimentale, ma anche sul prossimo 18 dicembre 2021, quando compirà 50 anni. Ecco cosa ha dichiarato la Gerini sulla paura di invecchiare e sull’avanzare dell’età:

“Mah, la ruga dà fastidio, sì. Ma a me quello che fa davvero paura è il distacco dalle mie figlie, la mia vita senza di loro, non averle intorno che fanno casino. Quando andranno via tutte e due di casa ‘ndo vado, che faccio?”.

Claudia Gerini mamma e attrice: le parole sull’essere mamma

Non solo come attrice, nel corso dell’intervista rilasciata a Oggi, la bella Claudia Gerini si è raccontata anche in qualità di mamma, ecco cosa ha detto a riguardo: