Claudio Anastasio rompe il silenzio: "Discorso di Mussolini una scivolata"

Claudio Anastasio, il manager di 3-I S.p.A dimissionario dopo aver mandato un’email al Cda con il discorso di Mussolini, ha deciso di rompere il silenzio: “Unica scivolata storica e politica”.

Claudio Anastasio rompe il silenzio: “Discorso di Mussolini nell’email una scivolata”

“Unica scivolata di contesto storico e politico”: così Claudio Anastasio, il manager di 3-l S.p.A, la società pubblica che gestisce il software di Inps, Istat e Inail, rompe il silenzio e si giustifica, dopo aver dato le sue dimissioni per aver mandato ai componenti del Cda un’email con frasi copiate da un discorso fatto da Mussolini, poco dopo il delitto Matteotti.

In un’intervista a Repubblica, Anastasio invita la stampa a pubblicare anche altre sue email intercorse sulla gara pubblica dell’Inps da 1 miliardo di euro.

“Un errore del tutto occasionale, chiedo scusa agli italiani, la mia era una semplice provocazione per stimolare l’attenzione del cda di fronte a una gara da un miliardo di euro“, ha poi ribadito Claudio Anastasio.

“Potevo inventare scuse, ma non l’ho fatto”

Sempre a Repubblica Anastasio spiega: “Il mio errore pubblico in email privata è gravissimo e non giustificabile. Sono giuste e doverose le mie immediate e irrevocabili dimissioni nel solo interesse di gestione della cosa pubblica e del governo pro-tempore. Potevo giustificare di essere stato hackerato come hanno fatto altri esponenti politici prima di me: ma non è vero, proteggo i miei account di posta elettronica a massimo fattore come volevo così proteggere le connessioni di tutti i cittadini”, ammette.