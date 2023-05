Per “climate change” si intende l’insieme di cambiamenti a lungo termine di temperature e modelli meteorologici. Un fenomeno preoccupante, più che mai attuale, che interessa l’intera umanità. L’Organizzazione meteorologica mondiale (WMO) ha reso nota una nuova stima che prevede che la temperatura globale media supererà la soglia di 1,5 °C rispetto all’epoca preindustriale, ovvero il periodo precedente al riscaldamento della Terra dovuto all’emissione di gas serra come metano e anidride carbonica.

Ci sono due possibilità su tre che questo divenga una realtà entro il 2027. La soglia di 1,5 °C è stata una soglia di sbarramento ideale fissata durante l’Accordo di Parigi del 2015, ovvero il più importante trattato internazionale volto a frenare il riscaldamento globale.

Climate change: il reale valore di 1,5 °C

Come spiega il Post, quello della soglia di 1,5 °C è in verità una soglia più politiche che scientifica, ma che allo stesso tempo ha un importante valore simbolico: un numero, questo, scelto in primis dai paesi più colpiti dalle ripercussioni causate dalla crisi climatica.

Vi è una forte differenza tra 1,5 e 2 °C

Nel 2018 il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC) dell’ONU presentò un rapporto in cui veniva fatto un confronto tra 1,5 °C e 2 °C. Ebbene, le differenze ci sono se si pensa che un solo mezzo grado in più sarebbe sufficiente ad aumentare eventi catastrofici come lunghi periodi di siccità, l’inaridimento delle aree coltivate, l’innalzamento del livello del mare e inondazioni.