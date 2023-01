Clizia Incorvaia mostra la figlia a metà: polemiche sui social

Clizia Incorvaia ha replicato alle critiche ricevute sui social in merito alle foto "tagliate" di sua figlia Nina.

Clizia Incorvaia: le critiche per la figlia

A differenza del figlio più piccolo, Gabriele, Clizia Incorvaia non mostra praticamente mai sua figlia Nina attraverso i social. Nelle ultime ore madre e figlia si sono recate a una sfilata di moda e la compagna di Paolo Ciavarro ha voluto dedicarle un post, scrivendo sui social “bello trascorrere del tempo insieme.” Qualcuno ha avuto da ridire perché, negli scatti postati dalla modella, la bambina è sempre ritratta “tagliata” a metà o addirittura di spalle.

“Gioia mia sempre girata…”, ha scritto qualcuno, sottolineando quanto possa essere strano per la bambina doversi girare di spalle mentre altri posano per una foto.

Alle critiche di questo tipo ha replicato la stessa Clizia, che ha sottolineato come questa decisione sia stata presa di comune accordo insieme al padre della bambina, Francesco Sarcina: “Lei la vive benissimo, è una decisione che abbiamo preso insieme a suo papà e a lei.

Ed è tranquillissima. Anche lei quando era piccola la mostravamo con suo papà, all’età di Gabriele”, ha dichiarato.

L’unione tra Clizia e il suo ex marito non è finita nel migliore dei modi e più volte in passato la modella e il cantante si sono scagliati contro frecciatine e accuse reciproche. Uno dei motivi del loro alterco è stata ovviamente la gestione della figlia, rimasta a vivere con la madre dopo il loro addio.