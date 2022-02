Clizia Incorvaia racconta il parto: “Non è stato paura, ma forza e adrenalina”

Clizia Incorvaia racconta il parto e tranquillizza tante future mamme terrorizzate dal momento: le sue parole sono un inno alla vita.

Soltanto pochi giorni fa, Clizia Incorvaia diventava mamma del piccolo Gabriele Ciavarro. La modella e influencer è finalmente tornata a casa e ne ha approfittato per parlare con i fan del parto, svelando dettagli che hanno tranquillizzato le donne che sono in procinto di mettere al mondo un bebè.

Gabriele Ciavarro, primo frutto dell’amore che la lega Cilizia Incorvaia a Paolo, è nato sabato 19 febbraio 2022. I genitori, emozionati come non mai, hanno immediatamente annunciato la lieta novella. A distanza di qualche giorno da quel momento, la modella e influencer è tornata sui social e ha raccontato il parto ai fan. Clizia ha esordito:

“Si può partorire con il sorriso. Mi sento di scrivere questo post indirizzato a tutte le donne che ascoltano solo racconti traumatici sul parto e arrivano terrorizzate al grande giorno: il giorno in cui daranno la VITA al loro amore (che non si godono poiché arrivano impreparate fisicamente e psicologicamente)”.

La Incorvaia ha scritto queste parole a corredo di una serie di scatti che la ritraggono in intimo, a due giorni da parto. Ha proseguito:

“Ho parlato con tante di noi così impanicate da decidere di fare il cesareo solo per fo**uta paura del parto non perché vi fossero reali ragioni mediche. Ho vissuto l’esperienza del parto grazie alla mia ginecologa e la mia ostetrica in maniera meravigliosa ‘come il più bello dei viaggi mai intrapresi’!!! Preparandomi, informandomi ho gestito le contrazioni con la giusta respirazione, predisponendo la zona del perineo con l’ostetrica, poi nel momento opportuno l‘anestesista mi ha fatto l’epidurale (grande conquista che ahimè le nostre nonne non avevano)”.