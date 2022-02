Fiocco azzurro per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: è nato il piccolo Gabriele

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono diventati finalmente genitori. La coppia ha dato il benvenuto al piccolo Gabriele con un post sui social.

“Benvenuto al mondo Gabriele Ciavarro – 19/2/2022”, è con questo messaggio che Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno dato il benvenuto al loro bambino Gabriele. La coppia, nel corso della gravidanza, aveva tenuto aggiornato i propri follower sui social. La modella è già mamma della piccola Nina, nata dalla precedente relazione con Francesco Sarcina, frontman del noto gruppo “Le Vibrazioni”.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno dato il benvenuto al loro figlio Gabriele: i dettagli

La gravidanza di Clizia non è stata tuttavia priva di difficoltà. Qualche mese fa la modella era risultata positiva al covid-19. In una storia pubblicata su Instagram, a tale proposito, aveva scritto: “Questo Covid ti devasta a livello psicologico… ti senti solo, ti manca l’abbraccio”.

Paolo Ciavarro: “Ritornare in tre è stata un’emozione fortissima”

I neogenitori, pochi giorni prima del parto, avevano fatto ritorno nello studio del Grande Fratello Vip. Paolo Ciavarro, in quell’occasione, aveva scritto un post su Instagram nel quale si era detto felice di ritornare dove tutto era cominciato: “Ritornare in tre dove i nostri destini si sono incrociati dove tutto ha avuto inizio è stata un emozione fortissima. Grazie a tutti VOI per il vostro supporto e grazie a Alfonso Signorini.

Viva l’amore vero”.

Clizia rivolgendosi infine ai vipponi in gara aveva dichiarato: “Non siamo qui per darvi delle lezioni, ma per trasmettermi un messaggio, la vita vi stupisce quando meno ve lo aspettate, quindi continuate a godervi questa esperienza stupenda”.