In America torna uno dei festival musicali più attesi dell’anno, dove non mancheranno all’appello come ogni anno molte delle celebrità italiane. Nato come appuntamento musicale appunto, il Coachella si è trasformato nel tempo in uno dei principali eventi glamour e di tendenza (si parla di «Coachella style». Vediamo gli ospiti italiani di questa edizione 2023 in programma dal 14 al 23 aprile.

La quota tricolore al Coachella 2023

Quali sono quest’anno gli influencer e i vip decisi a partire dall’Italia alla volta del deserto californiano?

Stando ad alcune indiscrezioni presenti sui profili Instagram degli interessati, è già emerso qualche indizio in merito ai partecipanti italiani al Coachella 2023. Primo fra tutti, Luca Veliz: ex fidanzato di Valentina Ferragni, il bel genovese ha condiviso su Instagram il suo lungo viaggio verso Los Angeles e non dovrebbero esserci troppi dubbi sulla destinazione (sarà per la prima volta all’evento da single). Atterrati in California anche Paola Di Benedetto, Giulia Salemi, Ludovica Coscione e il tris di tiktoker Alessia Lanza, Cecilia Cantarano e Mattia Stanga.

Coachella 2023, gli ospiti sul palco

Oltre ai diversi influencer italiani, sul palco degli Empire Polo Field di Indio ci saranno altri artisti dalla notorietà non di certo inferiore. Tra i nomi più attesi, quello della cantautrice catalana Rosalía e dell’eclettica islandese Björk. Con loro, anche Alex G, i Gorillaz e Bad Bunny. Si esibiranno inoltre, per la prima volta al Coachella, i Blackpink, la band k-pop che salirà sul palco in veste di headliner.