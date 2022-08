Cocaina al matrimonio, il vassoio fa il giro degli invitati in diretta Facebook

"Viaggi di nozze" e come farli: con un vassoio di cocaina al matrimonio per esempio, e con una diretta Facebook che riprende la "stupefacente" cerimonia

Per la serie quando i viaggi di nozze li fai in starter pack durante le stesse ecco il video con la cocaina al matrimonio, anzi, con un intero vassoio che fa il giro degli invitati in diretta Facebook.

Cocaina al matrimonio in diretta Facebook

Sui social circola il video di una cerimonia di nozze in Serbia con gli invitati che consumano droga, un video della cui collocazione temporale non vi sarebbe contezza alcuna ma che illustra un vero momento di decadenza occidentale in un paese che l’Occidente non lo ha mai amato moltissimo. Ed a quel matrimonio dunque alle portate del menù se ne è aggiunta una “stupefacente”: coca su un vassoio.

Si servono sposo, sposa ed un’anziana invitata

Il video del matrimonio è diventato virale sul web e in quelle immagini si intravede lo sposo che gira tra gli invitati con un vassoio nero. Ecco, su quel vassoio sono facilmente riconoscibili delle strisce di cocaina. E ci sarebbe anche una sorta di commento musicale, con gli invitati che cantano “l’intero villaggio si riempie il naso di bianco”. Il vassoio arriva alla sposa che approfitta generosamente ed incrementa il bianco dell’abito.

Poi tocca ad una anziana signora. Il video sta circolando sui social da giorni e, come spiega Today, “è stato trasmesso in diretta su Facebook, ma non si conosce la sua provenienza precisa né quando sia stato girato”.