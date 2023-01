Colapesce e Dimartino è il duo canoro siciliano in gara a Sanremo 2023.

In questo articolo renderemo note alcune info e curiosità sui due artisti divenuti famosi grazie al brano Musica leggerissima, proposta durante Sanremo 2021; una hit che è rimasta in cima alle classifiche per mesi, al suo tempo. I loro veri nomi sono rispettivamente Lorenzo Urciullo (39 anni) e Antonio Di Martino (40). Altre canzoni celebri dei due artisti sono Toy Boy (con Ornella Vanoni), Propaganda (con Fabri Fibra) e Noia Mortale.

Colapesce e Dimartino ora hanno deciso di riprovarci, obiettivo: vincere l’edizione 2023 del Festival della Canzone italiana.

Colapesce e Dimartino: dalla Sicilia con furore

Lorenzo e Antonio provengono entrambi dalla Sicilia. Come informa Trend Online, il primo è siracusano (nato a Solarino precisamente), mentre il secondo è di Palermo, per l’esattezza di un piccolo paese chiamato Misilmeri. Il primo album pubblicato dai due è stato Mortali, nel 2020.

Vita privata

Se Lorenzo è un tipo che ci tiene molto alla discrezione e non utilizza i social network, di Antonio sappiamo qualcosa di più. Dimartino convive con Michela Forte, dalla quale ha avuto una figlia, Ninalou, nata nel 2017. Parte del nome della bambina è un “omaggio” al vocalist dei Velvet Underground, Lou Reed. In passato, Colapesce e Dimartino hanno lavorato per artisti come Levante e Francesco Renga.