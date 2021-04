Come e perché approfittare dell’integrazione tra CRM ed ERP

L’ottimizzazione dei processi aziendali, con un incremento dell’efficienza e contrazione degli sprechi, passa oggi da risorse software performanti. È all’interno di queste strategie che si collocano CRM (Customer Relationship Management) ed ERP (Enterprise Resource Planning). Quali sono i vantaggi della loro integrazione e come raggiungere i traguardi di produttività?

Un primo vantaggio è rappresentato dall’aggiornamento automatico dei dati anagrafici degli utenti. A questi se ne aggiungono tanti altri, come quelli consolidati di vendita e di fatturato per anno, potenziali insoluti, scadenzario. Senza contare i vari KPI pertinenti articoli, prezzi, acquisti relativi al profilo del singolo cliente.

Sono informazioni cruciali per un ERP (impiegato prevalentemente in un contesto di back-office), ma allo stesso tempo diventano pressoché basilari nell’ambito del CRM (risorsa usata di frequente nel front-office), poiché forniscono un supporto concreto alle diverse aree aziendali.

L’integrazione CRM e ERP porta a un rilevante potenziamento di tempi e modalità che caratterizzano il flusso di lavoro. A tutto vantaggio della produttività. Vengono importati, in modo automatico, nell’ERP quegli ordini di vendita creati dai preventivi, inseriti dai commerciali mediante il CRM.

Ogni area aziendale dispone così di una panoramica completa pertinente il profilo del cliente. L’impresa riesce a migliorare concretamente il suo servizio di assistenza, con risposte più rapide e puntuali. Con l’integrazione delle due risorse (CRM ed ERP), è inoltre più semplice generare report accurati, con i quali prospettare gli sviluppi futuri.

