Come fare goal nella vita: Carmen De Gironimo lo racconta nel libro “Emotional – Verso il tuo goal”

Come può ciascuno riuscire a trovare gli strumenti adatti dentro di sé e a canalizzarli in modo costruttivo garantendosi il goal giusto nel giusto momento? Come si fa a gestire quelle connessioni tra emozioni, spesso confuse, a tratti opprimenti e troppe volte sconosciute? È possibile scorgere il metodo adatto per generare armonia tra noi e tutto quello che ci circonda e ci accade? Per farlo si rivelano preziosi i consigli e gli insegnamenti di Carmen De Gironimo, già formatrice ed emotional trainer.

Nel suo primo libro “Emotional – Verso il tuo goal” (ed. Resalio), affronta l’argomento a lei più caro: le emozioni. Usando la metafora del gioco del calcio per imprimere meglio i punti chiave da applicare nella vita di ogni persona, atleta e non, la De Gironimo elabora un sistema che mette nero su bianco, attraverso il quale ci si addentra davvero nella conoscenza delle proprie emozioni.

Il testo è impreziosito da tre importanti prefazioni: quella di Alfonso Morrone, presidente ADICOSP, quella di Giuliano Giannichedda, ex calciatore e allenatore e quella straordinaria di Gabriele Gravina, Presidente FIGC.

Forte dell’esperienza acquisita proprio nelle trasmissioni televisive calcistiche in cui affronta il gioco del calcio con una visione “emozionale”, con il suo libro l’autrice regala uno scrigno prezioso di perle e suggerimenti, partendo dalla sua esperienza personale per poi offrire al lettore una visione laterale della vita, i cui schemi (sociali, culturali, antropologici…) possono bloccare anche le azioni più suggestive, se non si conoscono e non si declinano secondo quella che è la propria natura.

Il suo è un viaggio magico tra i segreti delle nostre potenzialità, raccontate in un modo unico e accattivante, per raggiungere ciascuno il proprio personale goal.

Nell’intervista Carmen De Gironimo – la cui gentilezza è un punto di forza davvero speciale – ha approfondito il suo nuovo progetto, svelando i prossimi step e offrendo ulteriori suggerimenti.

Carmen De Gironimo presenta il suo libro, “Emotional – Verso il tuo goal”

Come nasce il nuovo libro di Carmen De Gironimo? “L’intento del libro, la cui stesura inizialmente non rientrava nei miei progetti, è dare un aiuto a chi è travolto da un turbinio emotivo.

Le emozioni sono le mie compagne di vita. Ho capito su me stessa che sbloccare le emozioni, di cui ciascun di noi è fatto, è un bisogno primordiale. Poi ho capito di dover condividere quanto appreso. Il mio metodo consiste nell’ascoltare sempre le proprie emozioni. Una volta definito il metodo, l’ho applicato in settori diversi. Prima in teatro, che amo da sempre, poi con team building nelle aziende, fino allo sport, soffermandomi in particolare sul calcio”, ha raccontato.

Perché ha scelto proprio il calcio per parlare di emozioni? “Si tratta di uno sport assolutamente non settoriale. Si presta bene per parlare di emozioni, sia perché è il più seguito sia perché è la metafora perfetta per descrivere la vita stessa. I giocatori devono attraversare tutto il campo per raggiungere la porta. Per farlo, devono superare degli ostacoli, che sono gli stessi che ciascuno di noi incontra lungo il cammino della propria vita. Il nostro percorso è una traversata che intraprendiamo per raggiungere i nostri obiettivi”, ha spiegato.

I consigli di Carmen De Gironimo

Da emotional mental coach, qual è il consiglio che vuole dare ai lettori per esprimere e gestire al meglio le proprie emozioni, per non lasciarsi abbattere e credere sempre in sé stessi?

“Il primo consiglio è ascoltarsi e farsi domande. Tutto ciò che è represso può trasformarsi in qualcosa di negativo. Sulla rabbia, per esempio, è bene lavorarci, per evitare una forza centripeta che prima o poi uscirà in forme peggiori, come la violenza e l’arroganza. Se invece non mi crogiolo su quella rabbia e penso al motivo che l’ha generata, riesco a incanalarla e affievolirla”, ha commentato.

Come raggiungere quindi il proprio “goal” personale? “Qualsiasi cosa tu faccia e qualsiasi emozione tu senta di voler approfondire, ripudiare o anche solo amare, chiudi gli occhi e ascolta il tuo respiro”, scrive a pagina 53 del suo libro. “Il lavoro sulla respirazione è sempre fondamentale e lo consiglio proprio a tutti. In un momento di imbarazzo, gioia o rabbia, bisogna fermarsi, chiudere gli occhi e ascoltare il proprio respiro, che è ciò che ci tiene vivi e ci lega alla vita. Il respiro gestisce l’ansia e il battito cardiaco. Yogaterapia e meditazione sono di grande aiuto”, sono i suoi preziosi suggerimenti.

I prossimi progetti

Non solo l’entusiasmo e la gioia per l’uscita del nuovo libro, “Emotional – Verso il tuo goal”: cos’altro bolle in pentola?

Carmen De Gironimo è al lavoro su nuovi progetti e a tal proposito ha svelato: “Mi sento sempre piccola, mi piace molto ascoltare e imparare. Dopodiché amo condividere quanto imparato. Ho ideato il format “Un cross per te”, 8 puntate da 5 minuti. In ognuna parlo di una tecnica di mental coaching che aiuta non solo gli sportivi, ma anche chi lavora nelle aziende o semplicemente chi vuole diventare un leader migliore di sé stesso, imparando ad ascoltare le proprie emozioni. Mi piace mandare questo messaggio tramite il teatro, ma ogni mezzo è prezioso per divulgare l’importanza dell’emozionalità, dalla televisione ai team building, fino ai libri”.