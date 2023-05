Comunali, bufera su RaiNews24 per il Comizio del Centrodestra trasmesso in diretta

Comunali, bufera su RaiNews24 per il Comizio del Centrodestra trasmesso in di...

Diretta RaiNews24 comizio Centrodestra a Catania, Vigilanza Rai, Floridia (M5s): “Valuterà possibile violazione della par condicio”. Insorgono M5S e Pd

Polemiche per la diretta di RaiNews24 da Catania

La trasmissione in diretta su RaiNews24 del comizio conclusivo della campagna elettorale del centrodestra a Catania per le elezioni comunali ha generato numerose polemiche. Il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle hanno definito l’evento una “gravissima violazione” della par condicio e hanno richiesto l’intervento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom). Nel frattempo, il Presidente della commissione di Vigilanza, Barbara Floridia, ha rilasciato una nota affermando che “la commissione valuterà attentamente questo caso sotto ogni aspetto di sua competenza”.

Il comunicato di Pd e M5S

“Gravissima violazione da parte di RaiNews24 della par condicio all’ultimo giorno di campagna elettorale per le amministrative in Sicilia che ha trasmesso in diretta il comizio di Salvini, Meloni e Tajani da Catania. Non era mai accaduta una cosa del genere. La nuova Rai diventa TeleMeloni. Abbiamo presentato esposto urgente ad Agcom e una urgente interrogazione parlamentare. Mai il servizio pubblico era caduto così in basso nella parzialità politica. È tv di regime”. Così in una nota i parlamentari del Pd della commissione di vigilanza Rai Furlan, Nicita, Bakkali, Verducci, Peluffo, Zingaretti, Graziano e il deputato dem siciliano Barbagallo.

Sulla falsariga del comunicato del Pd anche quello del M5S:

“Si tratta di una violazione gravissima della par condicio che non si ricorda essere mai accaduta e di cui il direttore della testata e i vertici dell’azienda devono rendere conto immediatamente. Presenteremo sul caso un esposto all’Agcom e una interrogazione in commissione di Vigilanza Rai per comprendere come sia stato possibile mettere in atto una simile operazione in palese violazione della legge”.

La replica

Arriva intanto una prima replica: Il direttore di Rai News 24 ha risposto alle polemiche affermando che la testata giornalistica ha dedicato ampio spazio a tutte le forze politiche nel corso della giornata.