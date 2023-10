Con Mollica o senza apre a Milano, l’inaugurazione è fissata per venerdì ...

Con Mollica o senza apre a Milano, l’inaugurazione è fissata per venerdì ...

Tutto pronto per l’apertura al pubblico di “Con Mollica o Senza” a Milano: tutti i dettagli su orari, menù e prezzi.

Il TikToker salumiere napoletano Donato De Caprio arriva a Milano: “Con Mollica o Senza” si prepara all’apertura al pubblico che avverrà alle ore 18:00 di venerdì 6 ottobre.

Con Mollica o Senza, a Milano l’apertura al pubblico

Alle ore 18:00 di venerdì 6 ottobre, apre a Milano “Con Mollica o Senza”, la salumeria nata ai Quartieri Spagnoli a Napoli, ideata da Donato De Caprio, il TikToker salumiere che vanta sul social circa 4 milioni di seguaci.

Il locale che sta per essere inaugurato nel capoluogo lombardo e che è identico a quello napoletano accoglierà tutti i curiosi che si recheranno in piazza Diaz, a pochi passi dal Duomo, nel pomeriggio di venerdì 6 con un buffet gratuito.

Presso la salumeria, la specialità gastronomica sarà, inevitabilmente, il panino servito “con mollica o senza”. I prodotti utilizzati per farcire i panini saranno quelli tipici della tradizione culinaria del Sud Italia come la burrata, il caciocavallo, la mozzarella, la porchetta, i pomodori e molti altri ancora.

Per festeggiare l’apertura a Milano, la prima fuori Napoli per De Caprio e il suo socio Steven Balasari, il TikToker ha creato anche il Panino Milano con crema di parmigiano reggiano, salame Milano e mozzarella di bufala campana.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Da Donato – con mollica o senza (@conmollicaosenzanapoli)

Orari, menù e prezzi

Il locale-copia della salumeria napoletana in via Pignasecca aprirà in piazza Diaz, al civico 1. Nel giorno dell’inaugurazione, l’esercizio commerciale accoglierà i visitatori dalle ore 18:00. A partire da sabato 7 ottobre, invece, la salumeria sarà aperta tutti i giorni dalle 10:30 alle 22:00.

Presso il locale, i clienti potranno scegliere tra numerosi panini e potranno anche fare ordini da asporto grazie a Deliveroo. I prezzi dei panini variano dagli 8 euro ai 12/13 euro per le farciture a tre strati o per i prodotti in edizione limitata.

Ecco alcuni dei panini più famosi che possono essere assaggiati da “Con Mollica o Senza”: