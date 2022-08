“Con mollica o senza?” TikTok chiude il profilo di Donato: l’annuncio del salumiere napoletano

Il salumiere napoletano, noto su TikTok, non potrà più registrare video per la nota piattaforma social. Chiuderà il suo profilo ufficiale.

Donato De Caprio, uno dei personaggi più iconici di TikTok degli ultimi tempi, non pubblicherà più video sul suo profilo ufficiale. Il salumiere era diventato famoso con la sua fatidica domanda “Con mollica o senza?” quando si apprestava a preparare i suoi panini invitanti ai clienti.

“Con mollica o senza?” TikTok chiude il profilo di Donato: l’identikit del personaggio

De Caprio, grazie ai suoi video semplici ed immediati, era riuscito a diventare una star sui social. I panini composti che preparava erano apprezzati da milioni di utenti sulla rinomata piattaforma TikTok. Non erano certo un esempio raffinato di cucina gourmet, ma nel modo di lavorare di Donato si è subito vista tantissima passione.

Quella, assieme alla qualità dei prodotti del luogo in cui lavora, hanno fatto la differenza.

La frase “è di nostra produzione” è diventata, assieme alla domanda celebre sulla mollica, un marchio di fabbrica.

Gli è bastato l’ausilio di un semplice smartphone, posizionato davanti al tagliere in verticale, per fare in modo che il salumiere dei “Monti Lattari” aprisse l’appetito a milioni di follower curiosi.

La comunicazione: “Non ci saranno più video”

L’annuncio di Donato ai suoi seguaci più affezionati è stato inaspettato.

Ha spiegato, infatti, che non potrà più fare video o, almeno, non all’interno del negozio presso cui lavora. Si tratta di ordni dall’alto: il salumiere è un semplice dipendente, anche se fa questo mestiere da 21 anni, non il titolare dell’attività.

“La ditta I Monti Lattari mi ha comunicato che non potrò più fare video dall’interno del negozio, come ho fatto finora. Si tratta di una scelta loro, io sono solo un dipendente e devo fare quanto mi chiedono.

Non mi chiedete più video, nè foto, non posso farne” dice sul suo profilo.

Negli ultimi giorni, per non bastare, TikTok gli chiude anche l’account. Il motivo, da lui spiegato, riguarda la violazione della policy, anche se non è ben chiaro il perchè. Non sarà comunque una cancellazione definitiva ma temporanea, di 30 giorni. Donato dovrebbe tornare con i suoi panini, prima o poi. Con o senza mollica?